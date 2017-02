Unterschriebene Verträge und das Hoffen auf Zusagen

Vanessa Quaas (15), Großtreben, hat nach ihrer Bewerbung schon Ende 2016 den Ausbildungsvertrag als Kauffrau im Einzelhandel bei Kaufland unterschrieben und schätzt sich glücklich darüber. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Jugendliche sich umfangreich vorbereitet. Mit verschiedenen Praktikas wollte sie den Weg für sich herausfinden. In einer Bäckerei entdeckte Vanessa, dass es ihr Spaß macht, Waren zu verkaufen. Die Alternative bei einem Raumausstatter hätte ihr ebenfalls zugesagt, doch Lehrstellen wurden nur in den alten Bundesländern angeboten. Die Entscheidung, in der Region zu bleiben, überwog. Denn im nun ausgewählten Beruf, wird ihr sowohl der Ausbildungsplatz als auch die dazugehörige Schule in Torgau angeboten. Ziel für die 10. Klasse ist nun einen guten Abschluss zu erreichen.

Stefanie Jakulat (17), Tauschwitz, interessierte sich ebenfalls für den Beruf Dekorateur und weitere kreative Ausbildungen. Auf Berufs- und Informationstagen holte sie sich Auskünfte ein, entschied sich dann aber, mit einem Praktikum in einer Konditorei mehr über diesen Job herauszufinden. Das Handwerk gefiel der Jugendlichen, weil sie schon vor einiger Zeit die Liebe zum Backen entdeckte. Sehr gern probiert sie neue Rezepte selbst aus. Auch wenn sie weiß, dass die Lehre und der anschließende Job mit Schichten einhergehen, ist ihre Bewerbung als Konditorin bereits abgeschickt. Jetzt hofft Stefanie Jakulat auf eine positive Zusage.

Evelina Simion (15), Beilrode, wollte schon als Kind immer Polizistin werden, fand den Beruf aufregend und liebte immer mehr auch die soziale Komponente daran.

Da die Rumänin mit Deutsch als Zweitsprache aufwuchs, diese aber noch nicht ganz so perfekt beherrscht, bereitete der erste Einstellungstest einige Schwierigkeiten. Viele Fremdwörter, mit denen sie im Alltag noch nicht konfrontiert wurde, wusste sie nicht zu deuten. Aufgeben zählt nicht. Heute weiß Evelina Simion, dass sie sich auf den nächsten Test noch viel mehr vorbereiten sollte. Jetzt möchte sie eine Qualifikation in der Altenpflege (ein Jahr) erzielen, um sich dann mit 17 Jahren bei der Bundeswehr für den Rettungsdienst zu bewerben. Das Findungsjahr nach der 10. Klasse soll ihr helfen, die richtige Richtung einzuschlagen.

Andrea Liebhold (16), Werdau, hat sich noch nicht entschieden. Zwei Praktikumsplätze in verschiedenen Bereichen gaben mehr Fragen als Antworten auf. Beratungstermine beim Arbeitsamt brachten auch noch nicht den entscheidenden Hinweis.Fest steht erst einmal nur, dass sie gern eine technische Ausbildung beginnen würde. Vielleicht würde ihr auch der Weg gefallen, weiter zur Schule zu gehen. Mit dem Abitur in der Tasche bieten sich eventuell auch noch weitere Möglichkeiten. So könne sie alles daran setzen, ihren Notendurchschnitt auch noch zu verbessern. Auch ihre Eltern unterstützen ihre Tochter in dieser Entscheidung.