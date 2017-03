Unterstützung für Kinderoase

Beilrode. Im Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ werden jetzt zusätzlich auch die Kindertagesstätte Spatzenhaus in Bad Düben und die Kinderoase Beilrode gefördert. Die zweite Welle des Programms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ergänzt die bereits bestehende Förderung von Kindertagesstätten in Nordsachsen in Höhe von 375 000 Euro um weitere 189 585 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren.



Dies teilte der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt in einer Presseerklärung mit. Das Bundesprogramm unterstützt Kitas in ihrer Arbeit mit Kindern, die einen besonderen sprachlichen Förderbedarf haben. Kindertagesstätten mit mehr als 160 Kindern, wie zum Beispiel die Kita Sonnenland in Delitzsch, werden mit einer zusätzlichen zweiten halben Stelle gefördert.



Marian Wendt zeigt sich erfreut: „Ich begrüße, dass Kitas in unserer Heimat in dieser Sache vom Bund unterstützt werden. Die frühe sprachliche Förderung erleichtert den Kindern das Lernen und hilft Ihnen bei ihrem späteren Weg. Das Programm nutzt nicht nur Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund, sondern allen Kindern. Kinder fördern – das ist gut in unsere Zukunft investiertes Geld, daher liegt mir diese Förderung besonders am Herzen. In der nächsten Woche würde ich gerne die Kitas vor Ort besuchen, um mir ein eigenes Bild von der Umsetzung zu machen.“