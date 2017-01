Unverständnis

Sportschiessen. Der Süptitzer Uwe Behrens hat als Freund des Lokalsports einige Fragen an den Vorstand des SSC Neiden 1997:



Mit großer Empörung las ich den Bericht, über die Entscheidung der „Vorstands-

chefs“des SSC Neiden 1997, den Schützen-Trainer Uwe Kammer nicht mehr zu beschäftigen. Sind sich die „Vorstandchefs“ überhaupt darüber bewusst, was sie mit dieser Entscheidung anrichten?



Mir geht es hier nicht in erster Linie um Herrn Kammer, der findet, als erwiesen guter Trainer, wieder einen gut bezahlten Arbeitsplatz, in Deutschland oder auch in der Welt. Nein, mir geht es hier um die talentierten Kinder und Jugendlichen, welche ab Januar 2017 wieder auf der Straße rumlungern müssen, da sie keinen Trainer mehr haben. Mir geht es auch um die Eltern dieser Kinder und Jugendlichen, welche mit Kraft, Begeisterung und Engagement diese Schützen unterstützen. Geld investieren und ihre Kinder in Sicherheit und Geborgenheit wussten. Oder denken Sie, die „Vorstandschefs“ um Schützenbruder Flechtner, dass ab Januar 2017 ein neuer qualifizierter Trainer kommt? Wir sind hier nicht in der Fußball-Bundesliga. Wissen Sie Herr Flechtner, welchen Schaden Sie ihrem Verein, dem Landkreis Torgau und dem Land Sachsen hier zufügen? Herr Kammer ist Kreisschützenmeister im Schützenkreis Torgau, ist Mitglied im Präsidium des Kreissportbundes und viele weitere Funktionen, in denen er nicht nur da sitzt und zuhört. Er ist von den Sachen, die er in die Hand nimmt, überzeugt und setzt sich auch dafür ein. Ich erinnere nur an den Ausspruch: „Herr Landrat, wir brauchen mehr Geld.“ Findet Kammer jetzt eine neue Anstellung, kann er diese wichtigen Funktionen nicht mehr ausfüllen und wer sind die Leidtragenden? Die Kinder. Nicht nur in ihrem Verein, sondern im Landkreis Torgau.



Was wird aus ihren Talenten von Morgen? Was wird aus dem Sächsischen Stützpunkt für Trapp und Skeet? Diese werden verlegt und der Geldhahn wird für Neiden abgedreht. Oder denken Sie etwa, die modernen Schießanlagen in Neiden werden weiter gefördert?

Nun frage ich Sie, die Vorstandschefs des SSC Neiden 1997, was wird aus den Kindern und Jugendlichen? Es sind Talente für die Zukunft, eventuell Olympiateilnehmer von morgen, davon haben wir ja nicht viele! Lassen Sie diese Talente nicht verkümmern! Schieben Sie nicht das Geld vor ihre Unstimmigkeiten! Setzen Sie sich erst allein im Vorstand mit Herrn Kammer zusammen und dann rufen Sie eine Mitgliederversammlung ein, welche ja auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, an einen Tisch und klären Sie ihre Probleme wie erwachsene Männer. Klären Sie diese zum Wohle der Kinder und Jugendlichen sowie zum Wohle des Schießsports in Neiden, in Sachsen und in Deutschland. Sollten Sie sich nicht zu Gunsten der Talente, Eltern und des Schießsports einigen können, empfehle ich Ihnen und den Vorstandschefs, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten, denn dann sind Sie alle nicht fähig, einen, in der Kinder- und Jugendarbeit so erfolgreichen, Verein zu führen.