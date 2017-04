Update zum Unfall auf der B182

Ein schwerer Unfall ereignete sich heute Morgen auf der B182 am Ortsausgang Torgau in Richtung Belgern.

Aktuelle Meldung

Torgau. Lebensbedrohliche Verletzungen zog sich am heutigen Dienstag kurz nach 8 Uhr ein Torgauer Radfahrer (56) zu, als er die Bundesstraße 182 kurz vor dem Ortsausgang Richtung Belgern überqueren wollte. Der Radler war in Höhe Querungshilfe nach Polizeiangabe vom Radweg auf die Bundesstraße abgebogen, um von hier in Richtung Gärten zu gelangen. Dabei soll er nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet haben.

Weil eine Golf-Fahrerin (49) nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, kam es zum Zusammenstoß. Dabei schlug der Radler mit einer solchen Wucht auf das Auto auf, dass die Frontscheibe zersprang und das Autodach eingedrückt wurde. Die Beifahrerin (18) erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde zunächst ins Torgauer Krankenhaus gebracht. Von dort wurde sie zur Weiterbehandlung nach Leipzig weitergeleitet. Der Radfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber ins St.-Georg-Klinikum nach Leipzig geflogen.

Die Bundesstraße war bis kurz nach 12 Uhr gesperrt. Der inoffizielle Umleitungsverkehr schlängelte sich über Melpitz und Klitzschen. Wer Hinweise zum Verhalten der Unfallbeteiligten geben kann, wendet sich bitte an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. 0341 255 2851 (tagsüber, sonst 255 2910) oder ans Torgauer Polizeirevier unter Tel. 03421 756100.

Text von 10 Uhr heute Vormittag

Aktuell wird die Vollsperrung auf beiden Seiten aufgehoben und der Verkehr mit einer Ampel reguliert. Die Bundesstraße war von zwei Seiten in Höhe Dahlener Straße/Brücke und Ortsausgang gesperrt. Der von einem Golf angefahrene und schwerverletzte Radfahrer (Alter noch unbekannt) musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.