VW kommt von Straße ab und landet im Graben

Staupitz. Zur frühen Stunde ereignete sich am Freitag auf der S 23 kurz vor Staupitz am Abzweig nach Beckwitz ein Unfall.

Staupitz. Zur frühen Stunde ereignete sich am Freitag auf der S 23 kurz vor Staupitz am Abzweig nach Beckwitz ein Unfall. Laut Polizei war der 44-Jährige Fahrer eines VW Sharan gegen 5 Uhr aufgrund seiner nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der vereisten Fahrbahn abgekommen.

Der VW-Fahrer war in Richtung Staupitz unterwegs, als er ins Schleudern geriet, sodass seine Fahrt schließlich im Straßengraben endete. Dort blieb der Sharan, nicht mehr fahrbereit, auf der Seite liegen. Der 44-jährige Mann blieb glücklicherweise unverletzt.