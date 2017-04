Verborgene Orte gesucht

Das teilte sie am Montag mit. „Wir bitten die Bürger des Landkreises, die ihre Heimat wie in die sprichwörtliche Westentasche kennen, besondere Orte zu verraten, die in keinem Reiseführer stehen, aber interessant für Gäste sein können“, so die Leiterin der Wirtschaftsförderung Uta Schladitz .

Sie erklärt: Im Lutherjahr 2017 und auch danach wolle man, dass möglichst viele Besucher ihren Weg nach Nordsachsen finden und vor allem auch wiederkommen – weil es immer wieder Neues zu entdecken gibt. „Deshalb planen wir nach der erfolgreichen Veröffentlichung der Hofladen-Broschüre ‚Gutes aus Haus & Hof‘ die neue Broschüre, die verborgene Orte abseits ausgetretener touristischer Pfade vorstellen soll.“

Ob idyllische Wege, besondere Denkmäler, kultige Gebäude und Plätze mit skurriler Geschichte oder Kleinode am Wegesrand – je ausgefallener umso besser. Die interessantesten Tipps werden in der Broschüre vorgestellt und in Nordsachsen sowie im Leipziger Umland verteilt. Die Veröffentlichung ist für die zweite Jahreshälfte geplant.

Vorschläge mit:

1. Bezeichnung des Tipps und ggf. Ansprechpartner

2. Angaben zur Örtlichkeit (ggf. Adresse)

3. Kurzbeschreibung

an Sylke Seidel: Sylke.Seidel@lra-nordsachsen.de

Für Nachfrage ist das Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft im Landratsamt Nordsachsen unter der Telefonnummer 034202 988-1062 erreichbar.