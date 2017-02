Verfolgungsjagd nach Uhrenklau

Torgau. Die Polizei warnt vor einer dreisten Masche, mit der am Dienstagnachmittag Jugendliche zuerst in einem Torgauer Uhrenfachgeschäft in der Leipziger Straße für Riesen-Aufregung sorgten, zwei Polizeibeamte im Nachgang zu einer Verfolgungsjagd veranlassten:

Gegen 16.45 Uhr ließen sich zwei männliche Personen in besagtem Geschäft einen höherpreisigen Chronographen zeigen – mit der Absicht, diesen für eine Hochzeit kaufen zu wollen. Die schwarze Keramik-Uhr der Marke Danish Design hatte einen Wert von 259 Euro.

Nach der Anprobe am Handgelenk verschwanden die beiden jungen Männer jedoch aus dem Geschäft. Zwei Polizeibeamte, die zur Tatzeit in der Leipziger Straße zu Fuß unterwegs waren, nahmen daraufhin die Verfolgung in Richtung Fischerstraße auf. Während der eine zu Fuß unterwegs war, bestreifte der zweite mit einem in der Nähe abgeparkten Dienstwagen den Tatortnahbereich.

Nachdem sich die Spur der Tatverdächtigen auf der B183/B87 verlor, suchten die beiden Beamten nun gemeinsam im Dienstwagen sitzend die umliegenden Straßenzüge ab. In Höhe Edeka-Markt wurden sie nur wenige Minuten später fündig: Sie stellten einen 16-jährigen Torgauer und einen 16-jährigen Russen, die beide der Tat verdächtigt wurden, jedoch unisono beteuerten, nichts gestohlen zu haben. Auch eine kurze Zeit danach erfolgte Durchsuchung der beiden im geschädigten Uhrengeschäft, brachte keinen Erfolg.

Nachdem der Deutsche daraufhin aus der polizeilichen Maßnahme entlassen wurde, begleiteten die Beamten den 16-jährigen Russen zu dessen Torgauer Wohnort. Dort gab dieser zu Protokoll, dass besagte Uhr durch einen 17-jährigen Kumpel – ebenso polizeibekannt und aus der Stadt Belgern-Schildau kommend – geklaut worden sei. Er selbst sowie sein anderer Freund seien wohl aus Panik heraus dem eigentlichen Täter hinterhergerannt.

Auch dieser wurde später von der Polizei aufgesucht. Allein die Uhr blieb verschwunden. Es wird vermutet, dass der Uhrenklau dazu dienen soll, an Geld für Drogen zu kommen. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 03421 756100 entgegen.