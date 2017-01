Vermisste Torgauerin tot aus der Elbe geborgen

Es besteht traurige Gewissheit. Die seit Mittwochnachmittag vermisste 83-jährige Torgauerin ist tot. Das bestätigte Andreas Starke gegenüber der Heimatzeitung: „Die Identität der weiblichen Leiche konnte zweifelsfrei geklärt werden“, so der Leiter des Torgauer Polizeireviers. Donnerstagmorgen war eine tote Frau am Elbufer in Torgau entdeckt worden.

Angehörige hatten die Polizei bereits am Mittwoch gegen 16 Uhr über das Verschwinden der Seniorin informiert. Nach TZ-Informationen hinterließ die 83-Jährige einen Abschiedsbrief. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Ein Helikopter der Polizei, ausgestattet mit Wärmebildkamera, kam noch am Mittwochabend im Bereich der Elbe und des Hafens zum Einsatz.

Bei einem Überflug am Tag darauf, sprich am Donnerstagmorgen, meldeten die Piloten des Polizeihubschraubers gegen 9.25 Uhr aus der Luft die Sichtung eines leblosen Körpers am Elbufer in Höhe der Torgauer Elbanleger im Pestalozziweg.

Fund einer Leiche an der Elbe bei Torgau ( weitere Bilder ansehen…)

Polizei, Rettungsdienst und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgau samt Schlauchboot trafen kurz darauf am Fundort ein. Die wenig später durchgeführte Identifizierung der toten Frau ergab, dass es sich hierbei zweifelsfrei um die vermisste 83-Jährige handelt. Im vorläufigen Ergebnis der Ermittlungen zur Todesursache könne eine Straftat ausgeschlossen werden, erklärte Andreas Starke.