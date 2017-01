Verstoß gegen Räumpflicht kann nicht nur Bußgeld kosten

Torgau. In den Polizeimeldungen berichtete die TZ am Mittwoch über den eisbedingten Sturz einer Frau in Sitzenroda. Laut Polizei war die Unfallstelle vor einem Grundstück weder beräumt noch gestreut. Das lässt sich dieser Tage überall beobachten. Nicht immer sind alle Gehwege der Straßen der Region Torgau ordnungsgemäß von Eis und Schnee beräumt. TZ sprach mit Anke Eckert über diese Problematik. Die Amtsleiterin Ordnungsamt der Stadtverwaltung, erklärte aber, dass der überwiegende Teil dieser Bürgersteige von den Grundstücksbesitzern ordnungsgemäß geräumt werden.

TZ: Ist die ordnungsgemäße Beseitigung von Eis und Schnee auf den Fußwegen des Stadtgebiets Torgaus ein Problem?

Anke Eckert: In der Regel nein. Die „Räumpflichtigen“ kommen bereits aus eigenem Interesse der Räumpflicht nach. Im Einzelfall, wenn die Häuser nicht bewohnt und die Eigentümer von Häusern nicht ortsansässig sind, müssen diese auf Ihre Pflichten hingewiesen werden.

Wird die Beseitigung von Ihren Politessen kontrolliert?

Ja.

Können diese Stadtmitarbeiter auch die Ortsteile wie zum Beispiel Loßwig, Süptitz, Melpitz mit kontrollieren?

Da dies alles Ortsteile der Stadt Torgau sind, werden diese ebenso wie alle andern Ortsteile, also Beckwitz, Bennewitz, Graditz, Mehderitzsch, Staupitz, Welsau, sowie die Verwaltungsgemeinschaft Dreiheide und die Stadt selbst, entsprechend der personellen Möglichkeiten durch den Vollzugsdienst kontrolliert.

Wieviel Prozent der Hausbesitzer kommen ihren Schnee- und Eis-Räumungspflichten auf diesem Gebiet ohne Probleme nach?

Darüber führen wir keine Statistik, aber der überwiegende Teil, beräumt die von ihm schnee- und eisfrei zu haltenden Gehwege, weil es, wie gerade dargelegt, überwiegend im eigenen Interesse der Räumpflichtigen liegt.

Werden säumige Bürger zunächst auf ihr Fehlverhalten, dass sie ihren Reinigungspflichten des Fußweges vor ihrem Grundstück nicht nachkommen, von den Politessen angesprochen oder durch das Ordnungsamt angeschrieben?

Jeder Sachverhalt ist einzeln unter dem Gesichtspunkt des Opportunitätsprinzips zu betrachten. Selbstverständlich werden die Bürger auch angesprochen oder angeschrieben. Die Priorität des Vollzugsdienstes ist die Umsetzung der Räumpflicht, also die Herstellung der Ordnung. In Fällen, in denen die Herstellung der Ordnung nicht erfolgt, werden dann entsprechende Maßnahmen eingeleitet, auch Verwarnungen ausgesprochen oder Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Können die betreffenden Bürger mit Bußgeldern belegt werden?

Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, welche entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auch mit einer Geldbuße belegt werden kann.

In welcher Spanne liegen diese Bußgelder?

Gemäß dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, in Verbindung mit dem Straßengesetz für den Freistaat Sachsen, kann eine Geldbuße bis zu 500 Euro betragen.

Wie reagieren Sie als Ordnungsamt der Stadt darauf, wenn die betreffenden Leute das Bußgeld nicht bezahlen?

Nicht bezahlte Bußgelder werden an die Vollstreckungsabteilung der Stadtverwaltung abgegeben.

Was passiert mit den Grundstücksbesitzern, wenn jemand auf deren Areal stürzt, sich dabei verletzt, weil der Gehweg nicht ordnungsgemäß beräumt war?

In diesem Fall gibt es die Möglichkeit, zivilrechtliche Ansprüche prüfen zu lassen.

Werden die Politessen auch manchmal beschimpft, wenn sie säumigen Bürger auf ihre Pflichten hinweisen?

Auch das kommt vor. In diesen Fällen jedoch seltener, weil, wie eingangs erwähnt, die Räumpflicht im eigenen Interesse der Pflichtigen liegt

Sind die Grundstückbesitzer verpflichtet, auch einen Teil der Straße vor ihrem Haus mitzuberäumen?

Die Art und der Umfang des Schneeräumens ist in Paragraph 4 der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Anmerkung der Redaktion: Reinigungssatzung Gehwege der Großen Kreisstadt Torgau) geregelt. Danach sind die Grundstückseigentümer unter anderem verpflichtet, Gehwege von 1,5 Meter Breite zu beräumen, unabhängig vom Ausbau des Weges: Nach herrschender Rechtsprechung kann das auch ein Seitenstreifen auf der Fahrbahn sein, wenn dieser einen wichtigen Weg für den Fußgängerverkehr darstellt – (dies ergibt sich u. a. auch aus der Regelung des Paragraphen 25 Abs.1, S. 2 StVO).

Darf auch Salz gestreut werden?

In der Regel sollte abstumpfendes Material wie zum Beispiel Sand oder Splitt gestreut werden. Salz könnte nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener Eis- und Schneerückstände Anwendung finden. Im Sinne des Umwelt-

schutzes ist das Streuen von Salz in der Nähe von Bäumen sogar untersagt. Das ist in der Baumschutzsatzung der Stadt festgelegt.