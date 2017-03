Verwarngelder von bis zu 500 Euro drohen

Torgau. Dabei drohen Verwarngelder von bis zu 500 Euro. Bei wiederholten Verstößen sei auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nicht ausgeschlossen. Um der Problematik der unzähligen Kothaufen vor allem auf Kinderspielplätzen und in Parkanlagen mit Nachdruck zu begegnen, plant der kommunale Ordnungsdienst die Kontrollen zu intensivieren. Parallel dazu erhalten Hundehalter im gesamten Stadtgebiet bei rund 20 Händlern und Ladengeschäften kostenlose „Gassibeutel“. Die Große Kreisstadt zählt gut 1000 bellende Vierbeiner, deren Hinterlassenschaften immer wieder ein Ärgernis sind. In der polizeilichen Verordnung heißt es dazu: „Die durch Tiere verursachten Verunreinigungen sind von den jeweiligen Tierführern unverzüglich zu beseitigen. Der Tierführer hat das geeignete Werkzeug für die Reinigung mitzuführen.“



Doch nicht alle Hundeführer halten sich an diese Regel. In der „Holzweißigstraße“ und in der Straße „Unter den Linden“ sind die Verschmutzungen besonders auffällig. „Wir haben gerade wieder 250 000 neue Beutel bestellt, die von unseren Angestellten in den Ladengeschäften verteilt werden“, erklärte Oberbürgermeisterin Romina Barth. Nach Gebrauch seien die Tüten jedoch nicht in den Grünanlagen sondern in den öffentlichen Mülltonnen zu entsorgen. Mit der Bereitstellung neuer Hundebeutelstationen will die Stadt ihre Hundehalter bei der Erfüllung ihrer Pflichten unter die Arme greifen. Erst in der vergangenen Woche hatte Stadtrat Claus Höfner (Freie Wähler) in der Spitalstraße einen privat finanzierten festen Hundekotbeutelspender aufgestellt.