VfB erwischte einen gebrauchten Tag

Am vergangenen Samstag stand für die Zweite des VfB Torgau die Nachholpartie gegen Taucha II auf dem Programm. Dabei gab Maximilian Pfeiffer nach schweren Handverletzung sein Comeback. Er war in diesem Spiel dann auch prompt der beste Schütze seines Teams und am Ende tragische Figur.

Doch der Reihe nach: Der Beginn der Partie verlief für die Torgauer alles andere als optimal. Zuerst fehlten bei Anpfiff vier Spieler, die zuvor noch mit der A-Jugend beim Auswärtsspiel in Delitzsch waren, dann lag man nach Anpfiff schnell 0:2 zurück und zu allem Überfluss verletzte sich Tom Sehlmann auch noch – ohne gegnerische Einwirkung schwer am Knie. Beim 2:2 konnten die VfB-Mannen zwar kurzzeitig ausgleichen, danach zogen die Tauchaer aber wieder davon. Und obwohl nach einer Viertelstunde endlich die personelle Verstärkung eintraf, lief die Heimsieben die komplette erste Hälfte einem Rückstand hinterher. Beim 7:10 wurden die Seiten gewechselt.

Und natürlich nahm man sich in der Pause vor, diesen Rückstand schnellstmöglich zu egalisieren und den gleichwertigen Gegner noch in die Knie zu zwingen.

Und tatsächlich arbeiteten sich die Torgauer Tor um Tor heran. Doch als man das erste Mal ausgleichen konnte, handelte sich Christoph Franke seine erste Zeitstrafe ein und der Gegner zog wieder davon. Kaum war man wieder vollzählig, zog die Heimsieben gleich und ging wenig später sogar das erste Mal in Führung. Dies blieb bis zum 24:22 so. Dann kassierte Christoph Franke kurz hintereinander seine Zeitstrafen Nummer 2 und 3. Die Tauchaer nahmen das Geschenk an und glichen zwei Minuten vor dem Spielende aus. Torgau war im Ballbesitz und Trainer Torsten Deutrich nahm seine letzte Auszeit.

Der finale Spielzug wurde angesagt und führte auch wirklich zur erneuten Führung. Eine halbe Minute war noch zu spielen und nun nahmen die Tauchaer ihre letzte Auszeit. Und auch sie konnten ihren Plan erfolgreich umsetzen und glichen fünfzehn Sekunden vor dem Ende wieder aus. Die Heimsieben trug den Ball schnell nach vorn, doch die Gäste verhinderten durch ein Foulspiel den Torgauer Torwurf. Und nun waren die Tauchaer dran mit dem Geschenkeverteilen. Tauchas Torhüter verhinderte die schnelle Ausführung des Freiwurfs und handelte sich eine Rote Karte ein und sorgte für einen Siebenmeter-Strafwurf für die Gastgeber.

Für die Torgauer bot sich doch noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Und es wurde dramatisch. Zuerst stellte sich mangels zweitem Torhüter der beste Schütze der Gäste ins Gehäuse und stand im direkten Duell dem besten Torgauer Schützen Max Pfeifer gegenüber. Und dann verhinderte dieser mit einer Parade in bester Torhütermanier den Siegtreffer der Heimsieben, sodass es am Ende beim letztlich verdienten Unentschieden blieb.

Torgau: O. Braun/T. Kunze; N. Herold (3), A. Gräfe (2), J. Kunze (4), A. Deutrich (1), J. Brendler, T. Sehlmann, L. Dörge, J. Kramer (4), C. Franke (4), M. Pfeifer (7)