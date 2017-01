Viel Arbeit zum Jahreswechsel

Silvester. Für viele Menschen ist der Jahreswechsel der Inbegriff der Partynacht und besonders mit zwei Dingen ganz fest verbunden: Alkohol und Feuerwerk. Für die Partygänger ein absolutes Muss, bedeutet es für die Polizei höchste Vorsicht und härtere Arbeit als an anderen Tagen des Jahres. Die Torgauer Zeitung sprach mit dem Leiter des Torgauer Polizeireviers, Andreas Starke:Davon gibt es ganz genau drei. Erstens steigt die Zahl der Körperverletzungen an diesem Abend an, da die Leute mit steigendem Alkoholpegel gerne mal eine Schlägerei anzetteln. Das Zweite sind die vielen durch Feuerwerkskörper verursachten Sachbeschädigungen, welche an Silvester vorkommen können. Und als letztes haben wir die ebenfalls durch unsachgemäße Verwendung von Feuerwerk hervorgerufenen Unfälle.In diesem Jahr werden wir zu Silvester Zwölf-Stunden-Schichten einlegen, das entspricht unseren ganz normalen Wochenendschichten. Jedoch werden deutlich mehr Polizisten als üblich in dieser Nacht im Dienst sein, um schnellstmöglich auf alle auftretenden Ereignisse reagieren zu können. Doch unsere Arbeit an sich ändert sich prinzipiell nicht, möglicherweise sind wir bei kleineren Vergehen ein wenig toleranter, um uns auf die größeren Vorfälle, falls diese denn passieren sollten, konzentrieren zu können.Da würde mir eigentlich nur der Männertag einfallen, bei dem ähnlich viel Alkohol konsumiert wird wie zum Jahreswechsel.