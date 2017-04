Viel Betrieb beim Frühlingsfest

Zahlreiche Besucher strömten in die Torgauer Innenstadt um an dem bunten Programm teilzuhaben und das schöne Wetter zu genießen.

Torgau. Am gestrigen Sonntag fand in der Torgauer Innenstadt das große Frühlingsfest statt. Bei herrlichem Sonnenschein schlenderten die Menschen durch die Straßen und aßen, tranken und ließen sich von dem bunten Programm unterhalten.



Gegen 13 Uhr eröffnete Oberbürgermeisterin Romina Barth auf dem Marktplatz den großen Überraschungs-Strohhaufen. Dort konnten die Kinder nach kleinen Spielsachen suchen, welche vom Spielzeuggeschäft Carl Löbner zur Verfügung gestellt wurden. Außerdem konnte man sich auf kleine Ponys schwingen und eine Runde über den Markt drehen und währenddessen der Livemusik lauschen, die dort nachmittags gespielt wurde. Sowohl „Mr. Miller – Der Teufelsgeiger“ als auch die Schülerband der Oberschule Katharina von Bora, die „Von Boras“, sorgten hier für gute Stimmung bei den zahlreichen Gästen.



In der Spitalstraße war neben der großen Automeile mehrerer Torgauer Autohäuser auch eine Modenschau zu finden, die der Mode Express Nr.1 veranstaltet hatte. Und in der Breite Straße konnte man beim Eierlaufen mit Torwandwerfen des Rotary Clubs Torgau sein Geschick und seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Organisiert und durchgeführt wurde das Fest vom Torgauer Wirteverein.