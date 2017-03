Viel Input für eine korrekte Pferdehaltung

Graditz. Eine Menge zu sehen, zu hören und zu erleben gab es für alle Pferdefreunde und -interessierten am vergangenen Samstag auf dem Hauptgestüt in Graditz. Dort luden das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Pferdesport Sachsen, dem Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen und der Sächsischen Gestütsverwaltung zum traditionellen Sächsisch-Thüringischen Pferdetag ein. Eine Menge Vorträge und praktische Demonstrationen warteten auf die Besucher, die sich zahlreich in den Räumlichkeiten des Gestüts einfanden.



Das Thema der diesjährigen Veranstaltung war die Pferdehaltung. „Damit haben wir uns bereits im vergangenen Jahr beschäftigt, allerdings unter anderen Gesichtspunkten“, klärt der Initiator des Pferdetages, Dr. Matthias Karwath, auf. „Damals haben wir uns erst einmal an die Einführung in das Thema gemacht, dieses Jahr wird es dann vertieft. Dabei konzentrieren wir uns darauf, wie man das Thema konkret in der Haltung anwenden und einsetzen kann.“ Und diesem Ziel wurde sich zu Beginn mit einer Serie mehrerer Vorträge angenährt.



Den Start machte dabei Roland Metz, Geschäftsführer der Süddeutschen Pferdezuchtverbände VermarktungsGmbH. Er befasste sich mit dem Thema „Das Deutsche Sportpferd als einheitliche Marke in Süddeutschland“ und ging dabei besonders auf den aktuellen Entwicklungsstand sowie die Perspektiven in der Zukunft ein. Direkt im Anschluss folgte dann der Fachtierarzt für Reproduktionsmedizin, Dr. Karsten Zech und ging auf das Spannungsfeld zwischen Tradition, Wirtschaftlichkeit und Öffentlichkeit bei der Pferdehaltung sowie dem Pferdesport ein. Hierbei erläuterte er unter anderem, wie man eine korrekte und vor allem zulässige Umzäunung einer Pferdekoppel anzubringen hat und wie dort der richtige Witterungsschutz für die Tiere aussehen muss.



Den Abschluss der vormittaglichen Vortragsserie machte Henrike Lagershausen, die Leiterin der Abteilung Veterinärmedizin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Sie widmete ihr Referat dem Thema „Dopingprävention in der Pferdehaltung“. Dieses war dabei in zwei Teile gegliedert, einem theoretischen und einem praktischen Teil. In Ersterem ging Lagershausen auf die verschiedenen Regelwerke, welche den Einsatz der Medikation bei Pferden vorschreiben, näher ein. Der Praxisteil befasste sich hingegen mit dem Thema Stallmanagement. Hier wurde erklärt, wie ein korrektes Behandlungsbuch auszusehen hat, wie man seine Stallapotheke vernünftig organisiert und wie man sich bei einem Turnier vor fremden Medikamenten schützen kann.



Nach der Mittagspause teilten sich die Besucher dann in zwei Gruppen auf. Während die Einen in dem großen Pöppelmann-Saal verweilten, in dem schon die vorherigen Vorträge stattgefunden hatten, machte sich die zweite Gruppe auf den Weg in die Reithalle des Gestüts. Hier bekamen sie in einem praktischen Workshop von Sebastian Kriebitzsch, dem Betreiber eines Ausbildungs- und Vermaktungsstalls für Dressurpferde, erklärt und gezeigt, wie man den Körper eines Pferdes durch verschiedene Übungen gerade richten kann. Hierfür stand er in der Mitte der Halle und erläuterte, was die beiden Reiterinnen, die mit ihren Pferden im Kreis um ihn herumgaloppierten, gerade machten.



Deutlich theoretischer ging es bei dem parallel stattfindenden Workshop zu. Hier hielt Dr. Uwe Hörügel von der Sächsischen Tierseuchenkasse einen Vortrag über verschiedene Wohlstandskrankheiten bei Pferden, wie etwa der Hufrehe oder dem Metabolischen Syndrom. Zum Abschluss fanden sich dann noch einmal alle Gäste in der Reithalle ein, um sich an der Hengstpräsentation zu erfreuen. Hierbei wurden die männlichen Pferde der Deck- und Besamungsstation in Graditz durch die Halle geritten und ließen sich von den begeisterten Menschen auf der Tribüne bewundern.