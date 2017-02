Viel mehr als nur Trinken

Torgau. Nunmehr seit 20 Jahren treffen sich die Herren des ETG-Stammtisches im Deutschen Haus, um gemeinsam ihren Abend zu verbringen. ETG, das steht für „Ehemalige Torgauer Gymnasiasten“, ein Titel, der inzwischen nur noch der Tradition wegen vorhanden ist. „Heutzutage kann bei uns jeder an den Stammtisch kommen und mit uns zusammen trinken“, erzählt Hans Staude. Er ist Präsident und Kämmerer des Stammtisches und erzählt ausschweifend, was es mit diesem, ganz besonderen wöchentlichen Treffen auf sich hat.



„Diesen Torgauer Stammtisch gibt es eigentlich schon viel länger als nur 20 Jahre,“ holt er aus. Die Tradition reicht bis ins Jahr 1919 zurück. Am 20. Mai dieses Jahres versammelten sich die Vorgänger jener neun Personen, die heute an dem ETG-Stammtisch sitzen, das erste Mal, um in gemütlicher Runde einen zu trinken und sich über das Weltgeschehen zu unterhalten. „Damals noch jeden Sonntag um 18 Uhr wurde sich in einer Torgauer Gaststätte, die natürlich mit den Jahren immer wechselte, getroffen und der Abend verbracht. Und das ist bis heute geblieben, nur dass es jetzt auf Freitag verschoben wurde.“



Organisiert ist der Stammtisch wie ein eigener kleiner Verein. Es gibt einen Präsidenten, Schatzmeister, Staatsanwalt und Chronisten. Die Mitglieder müssen einen monatlichen Beitrag bezahlen und es gibt auch bestimmte Regeln, die es einzuhalten gilt. Ein kleiner Auszug gefällig? Wer vergisst, nach dem Absetzen den Deckel seines Glases zu schließen, zahlt eine Runde. Wer den Tisch verlässt, ohne sich abzumelden, zahlt eine Runde. Wer im Stehen Alkohol konsumiert, zahlt eine Runde. Wer Alkohol verschüttet, zahlt eine Runde. Und so weiter, und so weiter.



Doch anders, als diese Regeln es vermuten lassen, geht es beim Stammtisch nicht vordergründig um das Trinken, wie der Präsident erklärt: „Unsere obersten Prinzipien sind die Pflege von Tradition, Kameradschaft und gegenseitigem Vertrauen. Wir sind immer füreinander da und wer bei uns ein Problem hat, dem wird auf jeden Fall geholfen.“ Ihre Traditionen und Regeln haben sich die Stammtischmitglieder jedoch nicht selber in den letzten 20 Jahren ausgedacht. Diese wurden von den früheren Stammtischen überliefert und immer wieder an die nachfolgende Generation weitergetragen. Auch heutzutage ist dies noch ein wichtiger Teil der ETG-Stammtischkultur.



Jede Woche wird so ein Eintrag in ein Buch getätigt, um die Erkenntnisse und Themen festzuhalten und für die Nachwelt zu archivieren. „Im Grund ist das, was wir hier machen, pures Zeitzeugentum,“ erwähnt Staude. Eintreten kann jeder. Theoretisch. Jedes neue Mitglied, das an den Stammtischen regelmäßig teilnehmen möchte, muss sich bewerben und eine halbjährige Probezeit durchlaufen. Kann er sich innerhalb dieser beweisen, ist er mit von der Partie. Neben den regulären Stammtischen jeden Freitagabend wird sich allerdings zu besonderen Anlässen auch mal außerhalb der Gaststätte getroffen. Stammtischkegeln, Spargelessen oder Vatertagsfahrradtour sind dabei die großen Highlights, die von den neun Stammtischmitgliedern jedes Jahr aufs Neue konsequent durchgeführt werden.