Viele Neuerungen in der OS Nordwest

Dieses passt nun zu den anderen, die im gesamten Schulgebäude zu finden sind und beim Tag der offenen Tür am Sonnabend zu besichtigen waren. Aus jeder Klasse standen den Besuchern zwei Lotsen zur Verfügung. Und auch die Anmeldungen konnten abgegeben werden. Das erledigten auch gleich die Eltern von Celine-Sophie Nitschke aus Torgau.

„Ich möchte gerne in diese Schule. Meine ganzen Freunde gehen hier her und es ist echt cool in der Schule. Ich freue mich schon auf Musik und Sport. Doch ich bin natürlich auch aufgeregt. Es ist etwas ganz anderes, aber ich kann auch viele neue Erfahrungen sammeln.“ Ganz neue in der Schule ist auch das Angebot der Fremdsprache Spanisch. Lehrerin Stefanie Kamberg ist erst seit Kurzem an der Schule. Nun können die Schüler neben Russisch und Französisch auch Spanisch als zweite Fremdsprache wählen. Seit diesem Schuljahr gibt es zudem ein neues Computerkabinett mit 24 neuen Rechnern.

„Das ist eine wertvolle Bereicherung für unsere Schule“, findet auch Lotse Leon Grau aus der achten Klasse. Sein Klassenkamerad Michael Klein ergänzt: „Wir sind außerdem im Comenius-Projekt. So ging es 2016 für Schüler der achten Klasse nach London. In diesem Jahr findet ein Schüleraustausch in Polen statt.“ Das macht auch den Grundschüler Steffen-Karsten Meier neugierig. Begeistert ist er vom Schulzoo. „Es ist einfach toll was es hier alles gibt. Mich interessiert hier wirklich alles. Ich will alles wissen“, sagt er, während er neugierig in die Terrarien blickt. Mit der Kamera gewappnet flitzt Florian Kraft durch die Räume. Der zwölfjährige ist seit der sechsten Klasse in der Foto AG.

„Das Fotografieren und das Arbeiten am Computer macht einfach Spaß“, betonte er und sauste in den Kunstraum. Hier warteten bereits die beiden Zehntklässlerinnen Anika Klein und Sabrina Urmonait. Sie präsentierten die Abschlussarbeiten der zehnten Klasse und viele weitere künstlerische Objekte. Es gab noch einiges in der Oberschule Torgau Nordwest zu sehen und zu entdecken. Und das nicht nur für die zukünftigen Schüler, sonder auch für die Eltern, wie wissen wollten, was auf ihre Lieblinge im kommenden Schuljahr zukommen wird.