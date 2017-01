Viele engagierte Mitstreiter realisierten viele tolle Projekte

TZ: Was machte denn das Jahr 2016 für das Jugendcafé so außergewöhnlich?

B. Rönsch: Die größte Sache, welche für uns das vergangene Jahr zu dem gemacht hat, was es letztendlich war, war unsere fantastische personelle Situation. Im Moment sind wir hier mit fünf Leuten aufgestellt, das verschafft einem völlig neue Möglichkeiten, was die Verwirklichung größerer Projekte anbelangt. Besonders im zweiten Halbjahr hatten wir so viele tolle Sachen auf dem Programm, das wäre ohne die Leute, die uns hier mithelfen, nie gegangen. Egal ob unser Ferienprogramm, die Bausteinwoche oder das Drachenfest, wir konnten so viele verschiedene Menschen erreichen und ihnen etwas bieten, sowohl unsere Stammgäste als auch vollkommen neue Leute.

Und gibt es bereits Pläne für das Jahr 2017?

Wir wollen 2017 natürlich genau da weitermachen, wo wir 2016 aufgehört haben. Doch um dies für uns zu ermöglichen, ist es nötig, wieder eine solch gute, personelle Aufstellung zu schaffen, da uns einige der Mitarbeiter wieder verlassen werden. Deshalb suchen wir dann ab dem Sommer wieder einen Bundesfreiwilligendienstler, der uns bei unserer Arbeit unterstützt. Was wir bisher an Aktionen fest geplant haben, ist unsere Zukunftswerkstatt Ende Januar. Für diese haben wir es uns als Ziel gesetzt, die offene Jugendarbeit weiterzuentwickeln und neue Wege zu finden, um unseren Jugendlichen ein tolles Programm zu ermöglichen. Außerdem haben wir uns vorgenommen, eine so genannte Wohnwoche zu veranstalten, bei der die Jugendlichen, wie der Name schon sagt, eine Woche lang bei uns im Jugendcafé wohnen. Und natürlich stehen die klassischen Aktionen wie Ferienprogramm oder ein Stand auf dem Adventsmarkt auch mit auf dem Programm.

Rückblickend gesehen, was war für Sie das persönliche Highlight 2016?

Das war weniger irgendeine spezielle Aktion, die waren allesamt Highlights, sondern eher die allgemeine, personelle Entspannung. Wir hatten früher schon echt schwierige Jahre, die echt anstrengend waren, aber 2016 war wirklich toll. Und je mehr Leute bei uns mitarbeiten, desto höher ist am Ende auch die Qualität unserer Dinge, die wir den Kindern anbieten und ermöglichen können. Und ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr noch einmal genau so sagen kann.