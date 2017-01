Vogelgrippe nachgewiesen

Jetzt ist es amtlich: Die tot aufgefundenen Schwäne am Großen Teich in Torgau waren mit dem hochpathogenen Geflügelpestvirus H5N8 infiziert.

Torgau. Den Nachweis hat das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems Donnerstag erbracht. Am Nachmittag rief das Landratsamt einen Sperrbezirk aus und informierte sofort die Medien. In der vergangenen Woche waren von Spaziergängern insgesamt drei verendete Schwäne in der Nähe des Ablasses entdeckt worden.

Beobachtungsgebiet

Eine Tierärztin barg die Kadaver und brachte sie umgehend zur Landesuntersuchungsanstalt zur Untersuchung auf aviäre Influenza. Derweil wurde die positive Probe vom Friedrich-Loeffler-Institut amtlich bestätigt. Somit ist erstmalig auch im Bereich Torgau der Ausbruch der Wildvogelgeflügelpest festgestellt worden.

Das Landratsamt hat daher nach den tierseuchenrechtlichen Vorschriften einen Sperrbezirk von mindestens drei Kilometern um den Großen Teich der Stadt Torgau mit der

1. Nördlichen Grenze: nördlich des Wohngebietes Nord-West, Nordstraße, Am Glaswerk bis zur Elbe

2. Östlichen Grenze: Ortslage Brückenkopf und Ortsteil Loßwig

3. Südlichen Grenze: Gehegeteich nördlich des Benkenteich

4. Westlichen Grenze: westlich vom Schwarzen Bär, westlich des Muna-Geländes

und ein Beobachtungsgebiet von mindestens weiteren sieben Kilometern (also insgesamt 10 Kilometer) um den Fundort der Schwäne eingerichtet.

Das Beobachtungsgebiet umfasst alle Ortsteile der Großen Kreisstadt Torgau sowie Ortsteile der Gemeinde Beilrode, der Gemeinde Arzberg, der Stadt Belgern-Schildau, der Gemeinde Mockrehna, der Gemeinde Dreiheide und der Gemeinde Elsnig. Der Tierseuchenstab des Landkreises hat in seiner Sitzung für den Schutz des gehaltenen Geflügels und gehaltener Vögel die erforderlichen Maßnahmen festgelegt und deren Umsetzung veranlasst und kontrolliert.

Schutzmaßnahmen

So wurden z.B. die Gebiete mit den erforderlichen Hinweisschildern kenntlich gemacht und im Rahmen zweier Allgemeinverfügungen die erforderlichen Schutzmaßnahmen festgelegt.

Diese Schutzmaßnahmen umfassend folgendes:

• Geflügel muss aufgestallt werden (in geschlossen Ställen untergebracht werden) oder unter einer Schutzvorrichtung, die nach oben abgedeckt ist und seitlich das Eindringen von Wild-vögeln verhindert.

• An Ein-und Ausgängen der Ställe sind Matten oder sonstige saugfähige Bodenauflagen aus-zulegen und mit einem wirksamen Desinfektionsmittel zu tränken und stets damit feucht zu halten.

• Geflügelbestände im Sperrbezirk dürfen durch fremde Personen nicht betreten werden, ausgenommen Mitarbeiter des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt oder Tierärzte.

• Geflügel und Bruteier dürfen bis 26.01.2017 nicht nach außerhalb des Sperrbezirk verbracht werden. Dem Verzehr der Produkte steht nichts entgegen, wobei Geflügelfleisch ohnehin stets gut durchgegart werden muss.

• Frisches Geflügelfleisch oder Produkte, die aus im Sperrbezirk gehaltenem Geflügel herge-stellt wurden, dürfen nicht in Bereiche außerhalb des Sperrbezirkes verbracht werden.

• Tierische Nebenprodukte (Mist, Kot, Federn …) aus Geflügelhaltungen im Sperrbezirk sind ausschließlich über die Tierkörperbeseitigungsanstalt Lenz zu entsorgen.

• Es dürfen keine Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestandes freigelassen werden.

• Tot oder krank aufgefundene Wat- und Wasservögel sind dem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zu melden.

• Für Hunde besteht Leinenzwang.

• Die Jagd auf Federwild ist im Sperrbezirk und im Beobachtungsgebiet bis zum 4. Februar 2017 verboten.

• Alle Geflügelbestände im Sperrbezirk werden durch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt klinisch untersucht und bei Bedarf beprobt.

Geflügelhalter im Landkreis Nordsachsen, die ihre Haltung noch nicht beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt angezeigt haben, werden aufgefordert, dies unverzüglich nach-zuholen. Halter von bereits angezeigten Haltungen werden aufgefordert, die gehaltene Anzahl der Tiere beim Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zu aktualisieren.

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt fordert die Hunde- und Katzenhalter auf, ihre Tiere von toten Vögeln und von der Ufernähe von Gewässern fernzuhalten. Somit wird verhindert, dass vielleicht vorhandenes Geflügelpestvirus an den Pfoten weitertragen wird.