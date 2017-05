Volksfestcharakter zum Abschluss: Eine bunte Vielfalt zum Elbe Day

Am Sonntag lockte Klara von Beginn an. Augenfällig: Viele junge Familien mit Kindern, aber auch Großeltern mit ihren Enkeln nutzen die vielfältigen Angebote an Musik, Unterhaltung und Information rund um das Gedenken an die historische Begegnung sowjetischer und amerikanischer Truppen im April 1945 in und bei Torgau an der Elbe. Dabei hatten die Organisatoren auf zwei Zentren gesetzt: den Festplatz am Pestalozziweg und das Stadtzentrum mit dem Marktplatz sowie der Bäckerstraße.

Besonders das farbenprächtige Hüpfburgenland auf dem Markt mit Riesenrutsche und Kletterfelsen erwies sich als echter Magnet. Dazu passte die Bastel- und Malstraße der Torgauer Vereine perfekt. Obwohl man sich hier durchaus noch eine größere Bandbreite hätte wünschen können, denn Torgaus Vereinsvielfalt gibt wesentlich mehr her.

Der Trödelmarkt vor der Alltagskirche muss wohl auch noch wachsen. Das trifft sowohl auf die Anzahl der Händler als auch auf die Zahl der Besucher zu. Das ein Altstadtflair den perfekten Rahmen für so etwas bieten kann, beweisen die Nachbarn in Oschatz eindrucksvoll seit Jahren.

Musikalisch zeigte sich der Elbe Day 2017 auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und auf hohem Niveau. Da reichte die Palette von Jazz und Dixieland über Rock und Blues bis hin zum perfekten Chorgesang des Ensembles Weser-Renaissance Bremen in der Schlosskapelle.

Mehrere Torgauer Händler hatten ihre Geschäfte für die Besucher geöffnet. Einige glänzten dabei mit tollen Gestaltungsideen und eigenständigen Programmen. Davon wünschten sich viele Gäste zukünftig noch mehr. Lob gab es unter anderem für die Modenschau am Samstag Nachmittag auf dem Markt.

Zweifellos der Höhepunkt im Hinblick auf die Besucherzahlen war das Höhenfeuerwerk an der Elbe.

Inhaltlich gesehen, weil den Friedensgedanken aufgreifend und das Zusammenleben in Europa sowie aktuelle Entwicklungen berücksichtigend, darf man den Festgottesdienst zum Elbe Day als überaus wertvoll einschätzen. Auch er stand unter dem Thema „Brücken bauen“.

Aleksandra Blahut-Kowalczyk aus Polen setzte in ihrer Predigt ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung. Dieses Miteinander kam auch darin zum Ausdruck, dass zahlreiche Vertreter (Bands und Vereine sowie offizielle Gäste) aus den Partnerstädten nach Torgau gekommen waren, das Programm bereicherten.

Dr. Uwe Niedersen, Mitbegründer des Fördervereins Europa-Begegnungen und damit einer der Bewahrer des Elbe Day, freute sich über die zahlreichen Gäste, die nach Torgau gekommen waren.

Torgaus Kulturamtsleiter Dr. Michael Reiniger zog ebenfalls eine recht positive Bilanz. „Wir danken allen Partnern, die den Elbe Day 2017 mitgestaltet haben“, sagte er.

Damit dürfte auch der Torgauer Wirteverein gemeint sein, der sich um die Versorgung der Gäste und der Torgauer an beiden Tagen mit seinen Partnern engagiert hatte.