Volle Hütte beim SV Roland

Fußball. Die Rolandstädter Fußballer beginnen das neue Jahr traditionsgemäß mit Budenzauber. Und dieses Jahr ist bei gut gefüllten Teilnehmerfeldern auch ein wenig Jubiläumsjubel dabei, denn der Cup geht zum 15. Mal in der Belgeraner Stadthalle auf die Suche nach seinen Siegern und wird damit für eine volle Hütte sorgen.



Den Startschuss geben ebenfalls traditionsgemäß Jüngsten des SV Roland. Mit dem Turnier der F-Junioren als Auftakt beginnt der 2017er Turnierreigen. Und der Reigen hält einiges an Spannung bereit für die kalten Januar-Wochenenden, die dieses Jahr vor allem Sonntags Fußball anbieten. „Die Umfeld-Veränderungen bei den Handballern mit ihrem Wechsel in die Leipziger Kreisliga hat deren Spielplan ziemlich ansteigen lassen. Dadurch sind sie auch im Januar fast wöchentlich daheim im Einsatz. Wir füllen quasi die Lücken, haben uns mit den Ganzjahres-Hallennutzern arrangiert.“, meinte SVR-Fußballchef Kurt Kisser im Vorfeld mit Blick auf die vielen Sonntage.



Gleichzeitig verwies er auf Licht und Schatten bei der Vorbereitung der Turniere. „Während wir uns in den unteren Altersklassen vor Meldungen kaum retten konnten, wurde es mit zunehmenden Fußballeralter immer schwieriger. So gibt es bei den Herren sowie bei den A- und B-Junioren jeweils ein Sechserfeld, statt der angedachten acht teilnehmenden Teams. Die Luft, die wir dadurch in die Tagesplanung der Turniere bekommen haben, wurde den gefragteren Altersklassen zugeschlagen.“, erklärte Nachwuchsleiter Michael Hauke die Zehnerfelder in anderen Altersbereichen. Allerdings sieht er dort die Obergrenze erreicht. „Es fällt schwer, einem Gast abzusagen.

Aber mehr als fünf Stunden Turnier bringt keinem etwas. Für 45 Minuten Parkettzeit soll keiner den ganzen Tag unterwegs sein.“

Bei mindestens fünf Turnieren wird es dabei definitiv einen neuen Sieger geben, nur bei den E-Junioren mit den SC Hartenfels Torgau 04 gibt sich im Nachwuchsbereich ein Titelverteidiger die Ehre. Hinzukommen die Herren des FSV Blau-Weiß Wermsdorf und die Alten Herren der Gastgeber, die sich im Vorjahr den Pott sichern konnten und nun zur Verteidigung auf das Parkett gehen werden. Mit dem Ein weiterer Vorjahressieger, der unterm Belgeraner Hallendach antreten wird, ist der SV Eintracht Leipzig Süd.

Allerdings gingen die Kicker von Ex-FC-Sachsen-Präsident Christian Rocca damals noch bei den C-Junioren an den Start, sind nun aber bei den B-Junioren dabei. Den Pokal werden sie laut Rocca aber dennoch wieder ins Visier nehmen.

Die Vorfreude auf den Kick unter dem Hallendach der im Übrigen auch in Belgern weiterhin nach bewährtem Hallenfußball-Muster abläuft, ist da es kann losgehen. Und sich in Sachen Futsal hat man sich beim SVR auch im 15. Jahr noch nicht gefunden.



Turnierplan

• F-Junioren – 8.1./8.30–13 Uhr: Radebeuler BC 08, Falkenhainer SV 1898, FSV Wacker Dahlen, KSC 1864 Leipzig, BSG Stahl Riesa, FC Sängerstadt Finsterwalde, SV Panitzsch-Borsdorf, SV Preußen Elsterwerda, FC Eintracht Holzhausen, SV Roland Belgern

• Herren – 8.1./14.30–18 Uhr: SV Süptitz, FSV Blau-Weiß Wermsdorf, SV Fortuna Leipzig, SV Empor Mühlberg, SV Roland Belgern I/II

• E-Junioren – 15.1./9–13.30 Uhr: SV Preußen Elsterwerda, SG Rotation Leipzig 1950, Radebeuler BC 08, BSG Stahl Riesa, RasenBallsport Leipzig, FC Grimma, VfB 1912 Hohenleipisch, FC Sängerstadt Finsterwalde, SC Hartenfels Torgau 04, SpG Belgern/Elbaue

• A-Junioren – 15.1./14.30–18 Uhr): ESV Lok Falkenberg, SV Preußen Elsterwerda, SG Rotation Leipzig 1950, SV Panitzsch/Borsdorf, SpG BW Leipzig/LFC United, SV Roland Belgern.

• D-Junioren – 21.1./9–13 Uhr): SC Hartenfels Torgau 04, SV Eintracht Leipzig Süd, SG Rotation Leipzig 1950, ESV Lok Falkenberg, FC Grimma, BSG Stahl Riesa, SpG Belgern/Elbaue

• C-Junioren – 22.1./9–13.30 Uhr: SpVgg Dresden-Löbtau, FC Eilenburg, VfK Blau-Weiß Leipzig, SV Panitzsch-Borsdorf, JFV Union Torgau, ESV Lok Falkenberg, FC Sängerstadt Finsterwalde, SV Panitzsch/Borsdorf, SpVgg Grün-Weiß Coswig, SpG Belgern/Elbaue.

• B-Junioren – 22.1./14.30–18 Uhr): ESV Lok Falkenberg, SV Eintracht Leipzig Süd, Lommatzscher SV 1923, SpG Roßlau/Rodleben, FC Sängerstadt Finsterwalde, SV Roland Belgern.

• Alte Herren – 4.2./14–18 Uhr): TSV 1862 Schildau, Grün-Gelb Doberlug-Kirchhain, SV Blau-Weiß Blumberg, MSV Grün-Weiß Fichtenberg, ASG Torgau, SV Roland Belgern.