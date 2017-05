Volle Hütte zur Saisoneröffnung am 1. Mai auf der Tennisanlage im Sportparadies Großwig

Tennis/Vereinsleben. Wie in jedem Jahr eröffnete der Tennisclub Großwig am 1. Mai mit einem Familienfest die neue Freiluftsaison.

In diesem Jahr wurde diese Ankündigung besonders wörtlich verstanden, denn viele Familien in voller Stärke kamen. Insbesondere die Kleinsten hatten sehr viel Spaß beim Spiel aber auch beim Tollen an der frischen Luft. Manche Mutti oder Vati, die noch nie einen Tennisschläger in der Hand hatten, versuchten unter Anleitung die ersten Ballwechsel auf ungewohntem Spielfeld. Die Vereinsmitglieder konnten auch einige „fremde“ Sportfreunde begrüßen, die die Gelegenheit beim Schopfe packten und sich ebenfalls am Netz versuchten.

So ist vielleicht dauerhaftes Interesse am Tennis oder allgemein an sportlicher Betätigung entstanden. Die Mitglieder des Vereins bedanken sich bei allen anwesenden Sportfreunden , besonders natürlich bei denen , die mit organisierten, am Grill standen oder mit Kaffee und Kuchen die sehr schöne Veranstaltung abrundeten.

Ab jetzt wird an der frischen Luft gespielt. Bei ungünstigem Wetter kann natürlich in die Tennishalle umgezogen werden. Die Kinder üben jeden Dienstag und Donnerstag am Nachmittag. Die Erwachsenen vereinbaren individuell Spiel- und Trainingszeiten . Die Platzbelegung kann auf der Internetseite des Vereins eingesehen werden:

www.tennisclubgrosswig.jimdo.com