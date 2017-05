Vollgas, Fahrgefühl und flinke Finger

Taura. Ein Motorsportereignis der besonderen Art lockte am Wochenende die Fans in das Heidedorf. Die 22. Auflage des SR- und Simson-Treffens stand nämlich auf dem Programm. Und es wurde gleich ein spannender Auftakt geboten.

Zwölf wagemutige Männer hatten sich in die Startliste des diesjährigen K-Wagen-Rennens eingetragen. Darunter auch die Sieger und Platzierten des vergangenen Jahres Thomas Wittig, Christian Lehmann und Nico Sasse. Nach dem Zeittraining, das über die Startposition entschied, hatten die Männer auf ihren umgebauten Rasenmähern zweimal insgesamt acht Runden auf dem diesmal verlängerten Kurs zu absolvieren. Dabei gab es eine Neuerung.

Im Rahmen eines Boxenstopps musste jeder Fahrer Fingerspitzengefühl beweisen, eine Zündkerze schnellstmöglich in einen Zylinderkopf eindrehen. Im Eifer des Gefechts vergaßen das zwei Fahrer im ersten Rennen. Spannung lag in der Luft, als dann die Starterklappe zum 2. Lauf krachte. Verbissen wurde um jede Platzierung gekämpft. Dann musste die Jury die jeweiligen Plätze aus den beiden Rennen addieren, sodass schließlich der Sieger und die Platzierten feststanden.

Bevor es an die Segerehrung ging, boten die Mädchen und Jungen der Kita Taura im Festzelt noch ein mitreißendes Programm. Kaum war der Beifall dafür verklungen, wurde das Siegerpodest auf der Bühne errichtet. Für die Plätze 12 bis 4 gab es einen Trostpreis. Dann folgte Jubel: auf Platz 3 landetet der jüngste Starter, Benjamin Elscher. Seinen zweiten Platz aus dem Vorjahr verteidigte Christian Lehmann. Er musste sich erneut Thomas Wittig geschlagen geben, der auch 2016 und 2015 das Feld eindeutig dominierte.

Nach der Siegerehrung standen die Tauraer Straßenmeisterschaften auf dem Programm. Der Abend klang schließlich mit einer Disco und einer erotischen Überraschung aus.

Strahlender Sonnenschein bot am Sonntag die perfekte Kulisse für das SR-II- und Simson-Treffen. Es dürfte wohl eine Rekordbeteiligung sowohl bei der Ausfahrt durch den Ort als auch bei der Präsentation der Liebhaberstücke auf dem Festplatz gegeben haben. Ob SR I oder die auch jetzt wieder hoch im Kurs stehenden Simson Modelle vom Spatz, über die Schwalbe bis hin zu Mokick. Aber auch Motorräder der verschiedensten Typen und Baujahre gab es zu bestaunen.

So präsentierte sich der Festplatz dichtgedrängt von Menschen und Maschinen. Ein großes Starterfeld beteiligte sich an den verschiedensten Wettbewerben, wobei Geschicklichkeit und fahrerisches Können gefragt waren. Im Festzelt sorgten derweil die Hohburger Musikanten für beste Stimmung. Das Essen aus der Gulaschkanone und vom Grill sowie der leckere Kuchen an beiden Tagen wurden den rührigen Organisatoren regelrecht aus den Händen gerissen.

Ein dickes Lob an die Veranstalter machte die Runde bei den vielen Besuchern, die teilweise eine weite Anreise hinter sich hatten. Man darf sich also schon jetzt auf die 23. Auflage im kommenden Jahr freuen. fl