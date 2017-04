Vollsperrung und Umleitung

Fahrbahnerneuerung Kreisstraße, K 8979, Mockrehna–Audenhain:

Hierbei wird die vorhandene beschädigte Asphaltdeckschicht abgefräst und neu aufgebracht. Nach diesen Arbeiten wird das Bankett ausgebessert und eine Markierung hergestellt.

Während der geplanten Bauzeit vom 24. April bis zum 5. Mai kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Baumaßnahme findet unter einer Vollsperrung mit Umleitungsregelung statt. Auf rund 2,0 km Länge wird die Fahrbahn erneuert, die Baustrecke beginnt auf der freien Strecke zwischen Mockrehna und Audenhain und endet am Kreuzungsbereich in Audenhain am Huxel.

Kreisstraße, K 8985, Kreuzung Bubendorf (Süptitz)–Elsnig:

Hierbei wird die vorhandene beschädigte Asphaltschicht ebnfalls abgefräst, eine Randstabilisierung hergestellt und eine neue Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht aufgebracht. Nach den Asphaltarbeiten werden das Bankett und eine Markierung hergestellt.

Während der Bauzeit vom 24. April bis zum 3. Juni kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Baumaßnahme findet unter einer Vollsperrung mit Umleitungsregelung statt. Auf rund 2,9 km Länge wird die Fahrbahn erneuert, die Baustrecke beginnt hinter der Kreuzung Bubendorf in Richtung Elsnig und endet am Kreuzungsbereich der B 182 bei Elsnig. Beide Straßenbaumaßnahmen werden durch die Straßenmeisterei Torgau betreut. Alle Kraftfahrer und Anlieger werden um ihr Verständnis gebeten.