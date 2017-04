Die zwei Kilometer lange Baustrecke beginnt an der freien Fläche zwischen beiden Dörfern und endet am Kreuzungsbereich in Audenhain am Huxel. Nach dem Abfräsen der beschädigten Asphaltdecke wird eine neue aufgetragen. Zusätzlich werden die Bankette erneuert und eine Markierung hinzugefügt. Planmäßig gebaut wird bis zum 5. Mai. Bis dahin wird der Verkehr umgeleitet.