Vollsperrung für mehrere Wochen

Klitzschen. Im Bereich der Kreisstraße 8985 zwischen Klitzschen und dem „Stern“, sprich dem Abzweig zur Bundesstraße 87, müssen sich Autofahrer vom heutigen Tag an (7. März) bis zum 28. April auf Verkehrsbehinderungen und Umleitungen einstellen. Das kündigte das Landratsamt Nordsachsen an.



Die Fahrbahn der Kreisstraße soll auf einer Länge von Rund 1800 Metern erneuert werden. Die Schwarzdecke war zuletzt durch den Umleitungsverkehr der Bundesstraße 87 im zweiten Halbjahr 2016 stark in Mitleidenschaft gezogen worden (TZ berichtete). Laut Landkreisbehörde soll nun die „vorhandene beschädigte Asphaltdeckschicht und partiell die Asphaltbinderschicht abgefräst und erneuert werden“. Im zweiten Abschnitt ist geplant, in der Ortslage Klitzschen die gesamte Entwässerungsrinne auszubauen und profilgerecht neu anzulegen, heißt es in der Ankündigung. Während der geplanten Bauzeit ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Baumaßnahme findet unter einer Vollsperrung mit Umleitungsregelung statt. Die Baustrecke beginnt in Klitzschen am Abzweig nach Melpitz und endet am „Stern“, sprich an der B 87.