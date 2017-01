Vom Wintereinbruch zum Teil kalt erwischt

Torgau. Ein Traum für Fans von Eis und Schnee. Der absolute Horror für Kältemuffel. Die Region Torgau erlebte im Januar seit langem mal wieder so etwas wie einen „richtigen“ Winter. Knackige Minusgrade, reichlich Weiß von oben, gefrorene Straßen und Gehwege.

Während die Kinder beim Schlittenfahren und Schneemann bauen ihren Spaß hatten und selbst manch Erwachsener Schlittschuh oder Ski hervor kramte, zeigten sich andere vom Winter genervt. TZ hörte sich um, welche Auswirkungen die Kälte mit sich brachte.



„Es war in den ersten Januar-Tagen, als die Temperatur nach und nach absackte. Luft aus Skandinavien, aus den polaren Regionen, wurde angezapft“, skizziert Manuel Voigt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, rückblickend das Geschehen. Der Hochdruckeinfluss wurde dann zeitweise von Tiefdruckgebieten gestört, so dass es mehrfach auch zu Schneefällen kam. „Am 6. Januar haben wir mit -14,1 Grad die tiefste Temperatur an der Wetterstation in Klitzschen gemessen. Aber auch der 19., 22. und 23. Januar waren knackige Tage, teilweise mit bis zu -11 Grad in den Nachtstunden“, so Voigt. Das merkte man sehr gut beim Autohaus Michael Glaubrecht e.K. in Torgau, ADAC-Straßendienst-Partner und zuständig für die Region im Umkreis von etwa 80 Kilometern. „Es gab viele Probleme mit Batterien, die zusammengebrochen sind. Auch mancher Diesel fror ein und sprang nicht an. An drei Tagen vorige Woche war es besonders schlimm. Da hatten wir 25 bis 28 Einsätze an einem Tag, normal sind acht bis zwölf“, so Bernd Glaubrecht. Vier Mitarbeiter sichern 24 Stunden den Dienst ab. Mit Startergeräten wurden die Autos wieder zum Laufen gebracht.



Im Dauerstress waren auch die Kräfte der Torgauer Straßenmeisterei. Sie verzeichneten bis Mittwoch stolze 85 Winterdienst-Einsatztage seit November vorigen Jahres. Dabei brachten sie 850 Tonnen Auftausalz auf die Bundes- , Staats- und Kreisstraßen. „Nach zwei milden Wintern vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber bei weitem nicht außergewöhnlich“, schätzte Landkreis-Sprecher Peter Stracke ein. Die Salz-Lager werden regelmäßig wieder aufgefüllt. Engpässe seien derzeit nicht zu befürchten.



Gut zu tun hatte man in den Städten und Gemeinden wie beispielsweise in Beilrode. Hier wurden fünf Fahrzeuge – vom Rasentraktor bis zum Multicar – für den Winterdienst flott gemacht. Zusätzlich stehten zwei Fremdfirmen unter Vertrag. „Wir bitten die Grundstücksbesitzer, vor allem Sand und Splitt zu verwenden und nur in Ausnahmefällen auf Salz zurück zu greifen, wenn sich Eis nicht anders beseitigen lässt. Salz frisst sich in gepflasterte Flächen und hinterlässt Schäden“, macht Bürgermeister René Vetter deutlich. Gleichzeitig verwies er auf die Räumpflicht, die für alle Anwohner und Hauseigentümer gilt. Zwischen 6 und 20 Uhr sind die Gehwege bei Schneefall frei zu halten. Nachdem es zuletzt einige Beschwerden unter anderem aus dem Raum Großtreben gab, kündigt René Vetter über das Ordnungsamt verstärkt Kontrollen an.



Eine deutlich erhöhte Zahl an Knochenbrüchen vor allem im Bereich Handgelenk und Sprunggelenk verzeichnete man im Kreiskrankenhaus Torgau. „Betroffen sind vor allem Fußgänger, vor allem ältere Menschen, die witterungsbedingt gestürzt waren“, so Chefarzt Dr. Joachim Müller gegenüber TZ. Für besondere Empörung sorgte der Sturz einer 52- jährigen Frau am Donnerstag vorige Woche auf der Warschauer Brücke, weil niemand Hilfe leistete. „Ich war gegen 17.30 Uhr zu Fuß auf dem Weg nachhause, als ich plötzlich wegrutschte und auf dem Gehweg landete“, erzählt die Torgauerin, die anonym bleiben will. Niemand reagierte auf ihr Rufen. Mindestens drei Radfahrer seien vorbeigerauscht, ohne anzuhalten. „Ich war sehr traurig darüber. Ich habe mich dann am Geländer hochgezogen und per Handy meinen Mann verständigt, der mich dann ins Krankenhaus brachte. Dort stellten die Ärzte dann einen Bruch des Sprunggelenkes fest.



Normalität herrschte indes beim Trink- und Abwasserzweckverband Torgau/Westelbien. „Wir hatten lediglich einen Schaden innerhalb eines Hauses in Süptitz. Ansonsten war es ruhig“, so Verbandschef Uwe Fiukowski zu Havariefällen befragt. Wenn die strenge Kälte allerdings länger angedauert hätte, wären böse Folgen durchaus möglich gewesen. Der Boden friert dann durch. Auch treten die meisten Schäden erst in der Tauphase ein, weil dann Bewegung ins Erdreich kommt. Uwe Fiukowski ist hierbei das Jahr 1996 mit länger anhaltendem Frost bis -20 Grad Celsius in Erinnerung geblieben. „Die Leitungen liegen 1.40 bis 1.80 Meter tief. Da dürften Temperaturen bis minus zehn Grad kein Problem sein“, lautet seine Einschätzung. Hausbesitzer sollten jedoch ihre Kellerfenster schließen, damit die Zähler nicht einfrieren. Auch Eigentümer von Bungalows und Wochenendhäuser sollten regelmäßig einen Kontrollgang vornehmen, wenn die Immobilien nicht beheizt sind, rät er.



Komplette Winterpause herrscht derzeit bei vielen Baufirmen wie bei der EZEL Torgau GmbH. „Bei diesem Wetter kann nichts gemacht werden. Seit 20. Dezember sind alle Mitarbeiter – die Verwaltung ausgenommen – zu Hause“, bestätigt Geschäftsführer Ingbert Rabe. Erst wenn Frost und Schnee weg sind und es der Boden zulässt, könne es weitergehen. Für solche Fälle gibt es im Baugewerbe die Lohnausgleichskasse. Immerhin sagte Meteorologe Manuel Voigt für die nächsten Tage mildere Temperaturen voraus. Die Fähre Prettin konnte gestern früh

8 Uhr schon wieder den Betrieb aufnehmen, nachdem zuvor wegen Eisgang Stillstand herrschte. Wettertechnische Rekorde gibt es für die Region nicht zu vermelden. „Es ist nur ein bisschen ungewohnt, dass sich im Raum Torgau die Schneedecke so lange hält. Seit 2. Januar bis einschließlich gestern“, schmunzelte der Wetterdienst-Mitarbeiter mit Sitz in Leipzig.