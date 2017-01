Vom Wohnzimmer ins Pressfahrzeug

Nordsachsen. Alle Bewohner der Region haben am 14. Januar wieder die Gelegenheit, ihren heimischen Weihnachtsbaum zu entsorgen. Auch in diesem Jahr erfolgt die entgeltfreie Entsorgung von Weihnachtsbäumen durch die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (A.TO) im Auftrag des Landkreises.

Nordsachsen. Alle Bewohner der Region haben am 14. Januar wieder die Gelegenheit, ihren heimischen Weihnachtsbaum zu entsorgen. Auch in diesem Jahr erfolgt die entgeltfreie Entsorgung von Weihnachtsbäumen durch die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (A.TO) im Auftrag des Landkreises. Wichtig: Angenommen werden nur Christbäume, bei denen vorher sämtlicher Schmuck entfernt wurde, um im Anschluss eine ordnungsgemäße Kompostierung zu gewährleisten.

Im Altkreis Torgau können die Bäume am Sonnabend, dem 14. Januar, von 9 bis 12 Uhr an folgenden Sammelstellen abgegeben werden:

• Dommitzsch, ehemalige Deponie Scherbelberg

• Schildau, Kurzwalder Straße

• Arzberg, ehemalige Deponie Arzberg

• Mockrehna, am alten Sportplatz

• Belgern, Bad Erlengrund

• Beckwitz, gegenüber Milchviehanlage

• Beilrode, ehemalige Deponie

• Döhlen, ehemalige Deponie

• Großwig, am Streitgarten

• Vogelgesang, hinter ehemaligen Konsum

In den folgendenden Ortschaften werden die Christbäume ebenfalls am 14. Januar abgeholt, jedoch in der Zeit von 13 bis 16 Uhr:

• Staritz, Kirchstraße

• Trossin, ehemalige Deponie

In Torgau erfolgt die Entsorgung am Sonnabend, dem 14. Januar, mithilfe der Pressfahrzeuge wie folgt:

Kohlmeisenweg/Parkplatz, 8 bis 8.30 Uhr; Zinnaer Straße/Nische gegenüber Sparkasse, 8.45 bis 9.15 Uhr; Röhrweg/Ecke Strandbadweg, 9.30 bis 10 Uhr; Süptitzer Weg/Ecke Naundorfer Straße, 10.15 bis 10.45 Uhr; Rosa-Luxemburg-Platz, 11 bis 11.30 Uhr, Promenade, 12 bis 12.30 Uhr.

Weiterhin besteht für alle Einwohner des Landkreises die Möglichkeit einer entgeltfreien Abgabe der Weihnachtsbäume auf den Betriebshöfen Torgau und Rechau/Zöschau der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz während der Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Das Ablagern von Weihnachtsbäumen außerhalb der angegebenen Zeiten, Annahmestellen und Standorte ist laut A.TO nicht gestattet.