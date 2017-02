Von Melpitz aus in die Arktis

Torgau/Melpitz. Hoch über Melpitz war es heuer zu sehen: ein Luftschiff. Auf dem Acker vor dem Torgauer Ortsteil testen sächsische Forscher dieser Tage in etwa 1000 Meter Höhe, was demnächst auf ihre Technik zukommt. Wissenschaftler vom Leipziger Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos) haben seit geraumer Zeit ihr Lager am Rande des Ortes aufgeschlagen. In diesen kalten Tagen bereiten sich die Tropos-Forscher auf die Arktis-Expedition „PS106.1“ vor. Im Mai wird sie dann fortgesetzt auf dem Forschungseisbrecher Polarstern. Begleitet werden die Experten durch die Sächsische Zeitung, die dem Vorhaben jüngst einen Beitrag widmete. Zu Wort kommt Andreas Macke: „Wir haben die Technik seetauglich gemacht und robust genug für die Arktis“, äußert sich der Tropos-Direktor und wissenschaftliche Fahrleiter der im Mai beginnenden Expedition. Das Versuchgelände vor Melpitz habe in den vergangenen Wochen ideale Bedingungen geboten. Ungemütlich soll es sein, eben wie im Sommer in der Arktis. Mithilfe des Helium-Ballons sammelten die Forscher in bis zu 1500 Metern Höhe umfassende Wetterdaten. In gut vier Monaten wird das Luftschiff dann mit dem Polarstern unterwegs sein und wichtige Daten in der Wetterküche sammeln. Dort, wo sich entscheidet, ob der Winter in Europa normal, eiskalt oder eher lau wird. Die Forscher möchten herausfinden, was passiert, wenn das Eis am Nordpol weiter schmilzt. Eins ist bereits klar: „Die großen Luftströmungen werden sich verändern“, weiß Andreas Macke.