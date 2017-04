Von allen verabschiedet

Torgau. „Eigentlich war ich schon auf dem Weg um ein paar Bier auf den Tag heute zu trinken, aber dann hat mir jemand gesagt, dass ich ziemlich underdressed bin“, scherzte Reiner Reimann am Freitagabend vor den angetretenen Kameraden der Torgauer Stadtwehr und der Ortswehren.



Bis 18 Uhr wusste er nicht, dass er eine halbe Stunde später noch einmal von der versammelten Mannschaft verabschiedet werden sollte. Also warf er sich in Schale und machte sich erneut auf zur Feuerwache, um auch mit Torgaus Feuerwehrleuten noch anzustoßen. Bereits am Vormittag hatte Reimann all jene dorthin gebeten, die ihm – so ist er eben, der Reimannsche Humor - noch einmal gegen das Schienbein treten wollten. Gekommen waren viele, getreten hat niemand, dafür aber gestoßen.



Und zwar angestoßen, mit Gläsern. Zur langen Reihe der Gratulanten zählten nicht nur Torgaus Polizeichef Andreas Starke sowie Bettina Klein und Steffi Borgmann vom Personalrat der Stadtverwaltung (siehe kl. Foto). Auch Reimanns langjährige Chefin, die ehemalige Oberbürgermeisterin Andrea Staude, sowie die mittlerweile in den Ruhestand gegangenen Hartmut von Wantoch (Baudezernent) und Margit Müller (Hauptamt) überbrachten die besten Wünsche für den weiteren Lebensabschnitt. Selbst der Beilroder Bürgermeister René Vetter, lange Zeit Pressesprecher im Torgauer Rathaus, und Belgern-Schildaus Stadtwehrleiter Jochen Werner reihten sich ein.