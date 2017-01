Vor 20 Jahren: Junge erleidet tödliche Verletzungen

Torgau . Traurige Nachricht in der NTK-Montagsausgabe vom 20. Januar 1997: Bereits am Freitagabend war beim Überqueren der Zinnaer Straße in Höhe Blumenladen ein sechs Jahre alter Junge von einem Auto erfasst und derart schwer verletzt worden, dass er wenig später verstarb.

Sofort wurden Stimmen nach mehr Sicherheit in diesem Bereich laut. Und genau jene Stimmen sind – man höre – bis heute nicht verklungen: So hatte es im zurückliegenden Jahr immer wieder von den Freien Wählern Anfragen im Stadtrat gegeben, ob genau an jener Stelle die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs möglich wäre.

Vor dem Hintergrund des tödlichen Unfalls vor 20 Jahren wollte die Heimatzeitung gestern von der Stadtverwaltung den aktuellen Sachstand dazu wissen. Wie Ulrich Helm, Leiter des Hoch- und Tiefbauamts, daraufhin mitteilte, gebe es entlang der Zinnaer Straße (B 183) in Richtung Süptitz drei Häufungsstellen für Fußgängerquerungen. Dies wären die Bushaltestelle in Höhe der Oberschule, die Lichtzeichenanlage in Höhe des Sportplatzes und eben jene Querung am Blumengeschäft.

„Da es sich um eine klassifizierte Straße handelt, kann die Angelegenheit einer sicheren Querung nur mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr als Baulastträger der B 183 gemeinsam untersucht werden“, fügte Helm an. Mit Nutzungsbeginn des Sportplatzes solle eine Verkehrserhebung in diesem Abschnitt der Bundesstraße erfolgen. „Auf Grundlage der ermittelten Daten erfolgt dann eine Analyse des Ist-Zustandes und gegebenenfalls ein Vorschlag zu einer Veränderung.“

Axel Klobe, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Torgauer Stadtrat, will in dieser Angelegenheit weiter Druck machen. „Hier muss dringend etwas passieren“, sagte er gestern im Gespräch mit der Heimatzeitung.