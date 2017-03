Vor 20 Jahren: Kohle unter Sitzenroda

Sitzenroda. Bauarbeiten im Oberdorf – ein neues Eigenheim soll entstehen. Baggerführer Uwe Seliga ging seiner gewohnten Arbeit nach und holte mit seiner Maschine Schaufel um Schaufel Erde aus der Baugrube. Doch plötzlich ist der Aushub nicht mehr bräunlich und gelb, sondern rabenschwarz. Und es riecht. Dem erfahrenen Baggerführer wird schnell klar, was er da gerade gefunden hat: Seliga ist anderhalb Meter unter der Erdoberfläche auf eine Kohleflöz gestoßen.



Das war vor ziemlich genau 20 Jahren, am 4. April 1997 hatte das Neue Torgauer Kreisblatt darüber berichtet. Offenbar war das Flöz nicht mächtig genug, denn Sitzenroda ist auch heute noch nicht abgebaggert. Auch sei „die Kohle vermutlich noch nicht so alt, wie man es von der Braunkohle aus den Tagebauen kennt“, sagte Seliga damals. Jahresringe und deutliche Holzstrukturen wie die Maserung eines Baumstammes waren noch erkennbar. Im Dorf war der Fund natürlich ein Ereignis, zumal andere Einwohner davon berichteten, ebenfalls bei Arbeiten auf dem Grundstück bereits schon mal auf Kohle gestoßen zu sein. Für den Baggerfahrer sei das Ereignis jedoch nichts Seltenes. Kohle, archäologische Funde oder auch mal Munitionsreste stünden zwar nicht an der Tagesordnung, würden aber hin und wieder auftreten.