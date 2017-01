Vor 20 Jahren: Lokalsport feierte im Forsthaus Dröschkau

Neussen. Was für eine rauschende Partynacht auf dem großen Saal vom Forsthaus Dröschkau! Wo am 25. Januar 1997 der Lokalsport auf dem Sportlerball der Torgauer Zeitung anlässlich der Umfrage „Sportler des Jahres 1996“ ausgelassen feierte.

Neussen. Was für eine rauschende Partynacht auf dem großen Saal vom Forsthaus Dröschkau! Wo am 25. Januar 1997 der Lokalsport auf dem Sportlerball der Torgauer Zeitung anlässlich der Umfrage „Sportler des Jahres 1996“ ausgelassen feierte.



Der Sportlerball war der krönende Abschluss der Umfrage. Sage und schreibe sieben Damen, 12 Herren und elf Mannschaften wurde für die Umfrage nach den Topsportlern und nach der besten Mannschaft des Jahres 1996 aufgestellt. Beim Neuen Torgauer Kreisblatt sind dazumal 19 734 Stimmzettel eingegangen, von denen 16 093 als gültig in die Wertung gingen. Gut 14 Tage dauerte die Auszählung der Zettel.

Die meisten Stimmen auf sich vereinten dabei die Hockeyspielerin Ivonne Höke. Die ehemalige Spielerin des TSV Blau-Weiß Torgau erhielt 4968 Stimmen, gefolgt von Tischtennisspielerin Grit Nollau (Telekom Oschatz – 3528) und Ex-Leichtathletin Kerstin Eichler (SSV Torgau – 3507).

Bei den Herren gewann der heute noch aktive Handballer Dr. Holger Jäschke, dazumal vom SV Roland Belgern (3161), vor dem ehemaligen Caster Falko Richter (TSV Torgau) und Fußballer Ginnar Jaßmann (Mockrehnaer SV).

Die Mannschaftswertung ging an die Fußballer des TSV Blau-Weiß Torgau (3507), gefolgt von den Fußballern des TSV 1862 Schildau (3418) und der B-Jugend-Hockeyspielern des TSV Blau-Weiß (2917).