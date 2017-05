Vor 20 Jahren: Tausende Besucher in Döbrichau

Döbrichau. Anfang der 90er Jahre war das Blütenfest ein Großereignis mit Hunderten, manchmal sogar Tausenden Besuchern. So konnte auch am 4. Mai 1997 wieder mal ein Rekord vermeldet werden, allerdings nur den Kuchen betreffend:

Über 40 Bleche waren von den Frauen des Dorfes gebacken worden und die Leckereien gingen weg wie „warme Semmeln“. Traditionell hatten die Damen dazu den Reißigbackofen angeheizt. Pech, dass schon zur besten Kaffeezeit alles ausverkauft war.

Das sommerliche Wetter trug zur tollen Stimmung beim 97er Blütenfest bei. Dass die Besucher teilweise von weither anreisten, zeigte sich an den vielen verschiedenen Autokennzeichen. Eine nahe gelegene Wiese hatte sich in einen riesigen Parkplatz verwandelt. Ein Höhepunkt des jährlichen Blütenfestes war die Blumenschau im Saal des Motels. Sicher lockte auch viele Besucher die Aussicht hierher, ein paar Schnäppchen für den heimischen Garten oder für den Balkon abzufassen. Die Auswahl war wieder riesig. Sonnabend zur großen Disko bestand nicht nur Gelegenheit zum Tanzen, sondern es gab auch eine „Kultu-Strip-Show Satania of russia“.

Wer es lieber gemütlicher mochte, der kam beim Frühschoppen auf seine Kosten. Als Ehrengast hatte sich Heinz Quermann angesagt, der natürlich auf seine Art und Weise für tolle Unterhaltung sorgte. Das „junge Talent“ ließ das Zelt fast aus den Nähten platzen, sogar rund um den Eingang stand eine Menschentraube, um ja nicht die Gags des Altmeisters zu verpassen. Erstaunlich, was das Organisationsteam des nicht gerade großen ostelbischen Dorfes auf die Beine gestellt hatte. Eine lange Sponsorenliste zeigte, dass auch die Unterstützung der einheimischen Firmen gesichert war.

Das erste Blütenfest wurde übrigens 1984 in Döbrichau gefeiert, damals noch sehr klein vor dem Saal der Gaststätte, aber auch schon mit 30 bis 40 verschiedenen Tulpensorten, erinnert sich Dr. Harald Alex, dessen Betrieb damals den Grundstein für das Ereignis legte. Rasch entwickelte sich von Jahr zu Jahr eine bunte Show, nahezu einmalig in der DDR. „1988, ein Jahr vor der Wende, haben wir 7000 Besucher an einem Wochenende in Döbrichau gezählt, und dass bei einer Einwohnerzahl von 350“, lächelt Dr. Alex. Weil es in den Geschäften kaum etwas gab, versuchten die Gartenfreunde beim Blütenfest ihr Glück. Ende der 90er kam das Aus, weil der Betrieb keine Tulpen mehr produzierte.