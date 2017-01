Vor 20 Jahren: Unerwarteter Ansturm

Die Organisatoren in Klitzschen hatten mit vielem gerechnet – aber damit nicht: Über tausend Leute strömten vor 20 Jahren in den Mockrehnaer Ortsteil, um einen heißen Wettkampf im „Eisrösschen-Fahren“ mitzuerleben, der kurzerhand zur 1. „Deutschen Meisterschaft“ ernannt wurde.

Klitzschen. Natürlich mit Augenzwinkern. Bis über die Kreisgrenzen hinaus hatte sich die Veranstaltung herumgesprochen. Parkplätze waren nicht nur an den Teichen, sondern generell im Dorf Mangelware. Dicht gedrängt und Glühwein haltend standen die Massen an den Rennbahnen, die schon tagszuvor für das Spektakel vorbereitet worden waren. Die Eisrösschen -Piloten hatten sogar eigene Fanclubs mitgebracht. Gegen 15.10 Uhr erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Ronny Böge hatte sich in der Altersgruppe 15 bis 100 Jahre den eigens für den Wettkampf gestifteten Pokal hart erkämpft, ihm lag Maik Werner dicht auf den Fersen, pardon: den Kufen natürlich.

Hinterher waren sich alle Einheimischen einig. So viele Besucher dürfte die Eisdecke des Klitzschener Teiches wohl noch nie getragen haben. Die Veranstaltung wurde – sofern die Bedingungen stimmten – mehrfach wiederholt.