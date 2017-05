Würdevolle Verabschiedung

Zinna. In Vorbereitung auf die erste Beisetzung der Sternenkinder am 9. Mai um 15.30 Uhr in der Kirche und auf dem Friedhof in Zinna, trafen sich vergangenen Donnerstag die Mitglieder und Akteure des Vereins Sternenkinder Torgau.

„Wir haben am Donnerstag u. a. die Verabschiedung organisatorisch vorbereitet und freuen uns, dass wir für den Gottesdienst Pfarrerin Kerstin Höpner-Miech aus Mühlberg gewinnen konnten, die den Gottesdienst leiten wird“, meint Claus Höfner, Vorsitzender des Vereines.„Ebenso freuen wir uns, dass Dieter Jentzsch diesen Gottesdienst auf der Orgel begleitet“, so Höfner weiter.

Am 9. Mai werden laut Höfner 44 Sternenkinder durch den Verein auf ihrer letzten Reise begleitet. Gleichzeitig wird auch an alle bisherigen Sternenkinder gedacht, sodass laut dem Verein auch Eltern von Sternenkindern aus vergangenen Jahren zur Beisetzung herzlich willkommen sind. „Die Beisetzung und das Gedenken an die Sternenkinder liegt uns am Herzen, weil es ein wichtiger Teil der Trauerverarbeitung ist“, meint Claus Höfner. Anschließend an die Beisetzung steht der Verein bei einer Tasse Kaffee oder Tee für Gespräche bereit. Der Verein Sternenkinder Torgau feierte am 3. Mai sein einjähriges Bestehen und ist stolz auf das, was seine Mitglieder gemeinsam mit den Förderern bisher erreicht haben.

Neben den zwei Beisetzungen der hiesigen Sternenkinder, hilft und unterstützt der Verein betroffene Eltern, organisiert Kreativnachmittage, bietet Gespräche an und pflegt die Gedenk- und Trauerstätte für Sternenkinder aus dem Raum Torgau, die auf dem Friedhof in Zinna ihren Platz hat. „Wir danken allen, die uns mit ihrer Hilfe und ihrem Engagement bisher unterstützt haben und hoffen, dass dies nicht abbricht“, sagt Jennifer Dademasch, stellvertretende Vorsitzende des Vereines. „Wie viele Vereine sind auch wir für unsere gemeinnützige Tätigkeit auf Spenden angewiesen, denn sowohl die Beisetzungen als auch die Grabstätte verursachen, wie so vieles, Kosten. Daher freuen wir uns über jede Aufmerksamkeit, die uns erreicht“, meint Dademasch abschließend.