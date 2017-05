Waldjugendspiele starten wieder in Torfhaus

In der kommenden Woche werden die diesjährigen Waldjugendspiele eröffnet. Los geht es am Mittwoch und Donnerstag in Torfhaus.

Saskia Petzold, Sprecherin des Forstbezirks Taura, verriet der Torgauer Zeitung weitere Details.



TZ: Wie schon seit vielen Jahren bringt sich der Sachsenforst auch dieses Mal wieder mit waldpädagogischen Inhalten in den Alltag vieler Grundschulen der Region ein. Das Interesse besteht also weiter?

S. Petzold: Sicher. 14 Schulen haben sich in diesem Jahr angemeldet. Knapp 600 Schüler aus den 3. und 4. Klassen ermöglichen wir so wieder einen lehr- und erlebnisreichen Tag im Wald. Aus der Region sind die Grundschulen aus Weßnig, Weidenhain und Belgern dabei.



Haben Sie sich wieder Unterstützung ins Boot geholt?

Ja. Um die insgesamt sechs Tage inhaltlich attraktiv und in ihrer vollen Bandbreite gestalten zu können, setzen wir auf die Unterstützung regionaler Fachleute. Dabei arbeiten wir mit der Unteren Forstbehörde, den ortsansässigen freiwilligen Feuerwehren, dem Revierleiter der Stadt Dommitzsch, dem Heidenetz-Verein und dem Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen zusammen.



Für den Eröffnungstag haben sich wieder Vertreter der Öffentlichkeit angekündigt.

Ja, wir freuen uns sehr, dass Frau Stoye als Dezernentin im Landratsamt und Herr Klepel als Bürgermeister Mockrehnas zugesagt haben. Das zeigt uns, dass unsere Arbeit mit den Kindern durchaus geschätzt wird.



INFO

Die Termine in der Übersicht:

17. und 18. Mai in Torfhaus

23. und 24. Mai in Gräfendorf

31. Mai und 1. Juni in Taura