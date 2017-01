Warten auf den Weltstar

Mittwoch, 18. Januar 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Torgau. Wenn ein Weltstar ruft, ist das Kratzen im Hals auch nicht mehr ganz so kratzig: Am kommenden Sonntagabend (19 Uhr) holt Armin Mueller-Stahl das nach, worauf viele bereits im Sommer 2016 – anlässlich der Eröffnung seiner Ausstellung auf Schloss Hartenfels – gewartet hatten. Der Schauspieler, Musiker, Schriftsteller und Maler bittet nach seiner Genesung nun gemeinsam mit Saxophonist und Freund Günther Fischer, Akkordeon-Legende Tobias Morgenstern und Tom Götze schon jetzt zum Konzerthöhepunkt des Jahres ins Kulturhaus. Verständlich, dass beim Verein Torgau-Kultur die Vorfreude trotz so mancher Erkältungskrankheit riesig ist, besonders bei Geschäftsführerin Heidi Peterson.