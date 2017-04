Warum sich ein Abstecher lohnt

TZ: Was erwartet Besucher im Globana Airport Messe & Conference Center in Schkeuditz?

Cordula Hartrampf-Hirschberg: Kurz gesagt: noch mehr Stellenangebote, noch mehr Auswahl und noch mehr Chancen.

Wie das?

Wir freuen uns über eine Rekordbeteiligung von fast 100 Unternehmen, jeweils mit eigenen Stellenangeboten und Karrieremöglichkeiten – für den Berufseinstieg in allen Altersgruppen. Daneben haben wir erstmals einen Bildungsmarkt mit 33 Weiterbildungsanbietern eingerichtet. Und wir bieten ein Beratung und ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Kurzvorträgen, Bewerbungscheck und kostenlosem Bewerbungsfoto an.

Sie kombinieren die Stellenofferten mit den Qualifizierungsmöglichkeiten. Was versprechen Sie sich davon?

Der Arbeitsmarkt in Mitteldeutschland boomt. Es gibt so viele freie Stellen wie nie zuvor und die Zahl der Arbeitsplätze wächst. Gleichzeitig werden die betrieblichen Anforderungen an die Arbeitnehmer immer komplexer. Wir wollen beides zur JOBregional unter ein Dach bringen und so den Weg zur gewünschten Stelle bzw. zum neuen Mitarbeiter verkürzen und erleichtern.

Noch ein Wort als Veranstaltungsort. Warum wieder Schkeuditz?

Wir werben dort, wo aktuell die Nachfrage mit am größten ist. Im Großraum rund um das Schkeuditzer Kreuz ist das Arbeitsplatzwachstum momentan besonders stark und die Nachfrage nach Personal anhaltend hoch. Zudem ist das Globana Messecenter verkehrstechnisch bestens erreichbar.