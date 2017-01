LOKALGESCHEHEN Dachstuhl eines Schildauer Wohnhauses abgebrannt Schildau. 40 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Schildau, Sitzenroda, Taura und Torgau mussten wenige Minuten vor dem Jahreswechsel ausrücken, weil aus der Schildauer Rudolf-Breitscheid-Straße ein Wohnhausbrand gemeldet wurde. mehr… LOKALGESCHEHEN Wenn Zahlen eine eigene Geschichte erzählen Torgau. 2017 wird ein aufregendes, ein spannendes Jahr mit vielen Höhepunkten und noch zu schreibenden Erfolgsgeschichten. Aus dieser Erwartung heraus hat das Team der Torgauer Zeitung das Titelbild für die heutige Silvesterausgabe erdacht und zusammengesetzt. Für jede Zahl gibt es dabei eine ganz eigene Begründung für ihre Gestaltung.

mehr… LOKALGESCHEHEN Landrat Kai Emanuel im großen Jahres-Interview Torgau/Nordsachsen. Zwischen den Jahren, also in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, herrscht in vielen Büros und Amtsstuben beschauliche Ruhe. Seit 2008 fällt in diese Tag aber auch der Termin, an dem sich Landrat und TZ zu einem ausführlichen Gespräch treffen. In diesem Jahr ging es um die Folgen des Terrorismus, Bürgerbeteiligung, die Bundestagswahl und die Tücken der Politik. Gleich zu Beginn ging es allerdings um eine Partei. mehr…







TORGAU Vom dunklen Lapidarium bis zur Weihnachtsausstellung Torgau. Am Ende eines Jahres ist es zu einem guten Brauch geworden, einen Blick zurück auf das zu werfen, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist. In einer so schnelllebigen Zeit wie der unseren jagt ein Ereignis das nächste und vieles was förderlich war, gerät in Vergessenheit. Was nun hat sich im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum Torgau und auf dem Torgauer Museumspfad ereignet: mehr…

MOCKREHNA Mehrere Bewerber für AfD-Mandat Nordsachsen/Audenhain. Nachdem die TZ vor Weihnachten über das Vorhaben des Mockrehnaer Gemeinderats Sandro Oschkinat berichtet hatte, sich von der AfD als Bundestagskandidat aufstellen zu lassen, kommt Bewegung ins Kandidatenkarussell der Partei. mehr…

Landesgartenschau 2022 Alles zur Landesgartenschau 2022 in der Übersicht. mehr…

TORGAU Ohne viel Tamtam TZ-Redakteur Christian Wendt schildert seine Sicht der Dinge zur Diskussion um den Plakatentwurf für den diesjährigen Elbe Day: mehr…

Nicht mal gesprengte Briefkästen Torgau. Aus Sicht der Polizei verlief die Silvesternacht erfreulich ruhig. Keine Krawalle, keine Festnahmen, keine Schnappsleichen. Noch nicht mal Anzeigen wegen Sachbeschädigung hinsichtlich „silvestertypischer Geschichten“, sprich gesprengte Briefkästen, waren am Neujahrstag eingegangen, wie das Torgauer Revier auf TZ-Anfrage vermeldete. mehr…

Wieder Unfall an der Klitzschener Schranke Klitzschen. Neues Jahr, altes Unglück. Am Klitzschener Bahnübergang kam es gestern zum wiederholten Male zu einem Unfall, bei dem die Schrankenanlage beschädigt wurde. Gegen 12.30 Uhr ist ein Pkw mit dem Balken kollidiert. mehr…

Silvesterlauf mit familiärem Charakter Laufsport. Es war schön, aber kalt, als am sich am Silvestermorgen am Vereinshaus des SV Strelln/Schöna die Läufer tummelten, die fit ins neue Jahr gehen wollten. Bei Temperaturen leicht unter null Grad drückte Michael Francke auf die Stoppuhr und die Zeit lief für 23 Starter. mehr…

SV Arzberg bewegt die ganz Jungen Kindersport. Ab dem 9. Januar wird der SV Arzberg das Sportangebot für Kinder und Jugendliche erneut erweitern. Erstmals wird es dadurch auch ein Training für Kinder im Vorschulalter geben. mehr…

Zum 4. Mal hieß es: Speck weg! Freizeitsport/Volleyball. Und wieder einmal hat sich Volleyball als die Familiensportart schlechthin bewiesen. Mehr als 200 Menschen versammelten sich am vergangenen Freitag in der Sporthalle der Oberschule Mockrehna, um beim 4. Anti-Weihnachtsspeck-Turnier teilzunehmen – oder zumindest zuzusehen. mehr…

CrossdeLuxe: Schlammpeeling inklusive Freizeitsport/Laufsport. Vier Tage Schlamm pur gibt es im kommenden Jahr vom 21. bis 24. September – bei der Auflage 2017 von CrossDeLuxe am Markkleeberger See. mehr…

