Die Organisatoren in Klitzschen hatten mit vielem gerechnet – aber damit nicht: Über tausend Leute strömten vor 20 Jahren in den Mockrehnaer Ortsteil, um einen heißen Wettkampf im „Eisrösschen-Fahren“ mitzuerleben, der kurzerhand zur 1. „Deutschen Meisterschaft“ ernannt wurde.

Oberbürgermeisterin Romina Barth lud am Dienstagabend zum Neujahrsempfang der Großen Kreisstadt Torgau in den Festsaal des Rathauses. Hier finden Sie eine umfangreiche Bildergalerie, die den Empfang dokumentiert: mehr…

Torgau. Erstaunlich war das, wohin Dirigent Gregor Meyer am Montagabend in der Schlosskapelle das Felix-Consort Leipzig und das Instrumentalensemble der Fachrichtung Alte Musik aus Leipzig trieb: Zu einer musikalischen Höchstleistung. „Einfach phänomenal“, fasste Torgaus Kantor Ekkehard Saretz genüsslich zusammen.

Bei einem Unfall ist ein 11-Jähriger am Dienstag in Beilrode leicht verletzt worden.

Ein 16-Jähriger ist am Dienstag in Torgau von einem Auto angefahren worden. Der Unfall ereignete sich auf der B 182. mehr…

Staupitz. Zur frühen Stunde ereignete sich am Freitag auf der S 23 kurz vor Staupitz am Abzweig nach Beckwitz ein Unfall.

Sportschiessen. Die TZ konfrontierte Uwe Kammer mit der Darstellung seiner Person in dem Anschreiben des SSCN- Vorstandes an die Sportredaktion.

- Armin Mueller-Stahl & Band gastieren am 22. Januar im Torgauer Kulturhaus. TZ verlost 2 x 2 Eintrittskarten.

- Stephan Krawczyk wird am 29. Januar eine musikalisch-literarische Geburtsgasfeier für Katharina von Bora in der Stadtbibliothek Torgau veranstalten.

- Die farbenfrohe Blumeninsel Madeira steht ebenfalls am 29 Januar im Mittelpunkt. Jan Hübler erzählt in seiner Reiseroportage im Kulturhaus.

- Wochenendtipps: Glühweinfeste mit Weihnachtsbaumverbrennen, Zempern in Trossin