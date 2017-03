TORGAU Azubi-Expo bot Raum für viele Fragen Torgau. Der Beruf des Bundespolizisten war am Sonnabend zur Azubi-EXPO besonders gefragt. Volker Wotzko, Einstellungsberater der Bundespolizei, beantwortete die vielen Fragen der Ausbildungssuchenden. Darunter waren auch Fragen zur Laufbahnen und die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um bei der Bundespolizei überhaupt eine Chance zu bekommen. Neben ihm waren noch knapp 50 weitere Unternehmen, die sich im Prima Einkaufspark vorstellten. mehr… TORGAU Am Ende elf gegen acht Im Mittelpunkt des Landesklasse-Stadtderbys SC Hartenfels Torgau 04 – FC Elbaue Torgau am Samstagabend standen nicht die Kicker, sondern der Schiedsrichter. mehr…







TORGAU Azubi-Expo und Tag der offenen Türen - das Wochenende in Bildern Montag. Zeit, einen Blick auf das zurückliegende Wochenende zu werfen. Vor allem am Samstag lockten verschiedenste Veranstaltungen nach Torgau, darunter die Azubi-Expo im PEP sowie zwei Tage der offenen Türen hiesiger Bildungseinrichtungen. Zahlreiche Bilder können Sie nachfolgend abrufen: mehr…

NORDSACHSEN 12 000 Euro für lokale Projekte ausgelobt Vereine, gemeinnützige Einrichtungen oder Institutionen können sich ab sofort für die Aktion „Wir Packen'S an!“ bewerben. Es locken bis zu 4000 Euro. mehr…

TORGAU Viele Neuerungen in der OS Nordwest Torgau. Ein neues Bild prangt seit einer Woche in der Oberschule Nordwest. Gefördert durch den Förderverein der Oberschule Torgau Nordwest, hatte ein Torgauer Maler hier ein kleines Kunstwerk gezaubert, dass das Thema des Stockwerks widerspiegelt. mehr…

TORGAU Mit dem Roboter durch die Info AG Torgau. „Ich freue mich auf eine neue Aufgabe“, sagt der zehnjährige Lucas Wiedner aus Sitzenroda. Denn er könnte sich gut vorstellen, künftig in der Katharina-von-Bora-Oberschule den Unterricht zu besuchen. Schon beim Tag der offenen Tür am Sonnabend bekam er einen Einblick über die Angebote der Oberschule. mehr…

DOMMITZSCH Erhöhte Abwassergebühren: "Jeder muss separat Widerspruch einlegen" Wörblitz. Einwohner von Wörblitz hatten sich mit einem Leserbrief bemerkbar gemacht und ihren Unmut über erhöhte Abwassergebühren kund getan. TZ sprach mit Ortsvorsteher Patrick Marzog mehr…

TORGAU Bildungsagentur teilt Torgaus Meinung nicht Torgau/Leipzig. Die Stadtverwaltung Torgau blieb dabei: Daten zu den jeweiligen Bildungsempfehlungen für die Grundschulen im Stadtgebiet könne es nur in Gänze geben. mehr…

TORGAU Der brandenburger Nachbar ist für die Sachsen interessant Torgau. Die Kreisstadt Torgau war am Samstag Nabel der sächsischen Briefmarkensammler, besser gesagt der Vertreter der Mitgliedsvereine des Sächsischen Philatelistenverbandes. Denn in Torgau tagte der 19. Landesverband. mehr…

TORGAU Neuer Fischkiosk für 100 000 Euro Torgau. In zwei bis drei Wochen soll es soweit sein: Dann beginnen die Arbeiten rund um den neuen Fischkiosk der Teichwirtschaft. Das bestätigte Georg Stähler gegenüber der Torgauer Zeitung. „Endlich“, schob der Firmenchef nach. Denn eigentlich habe man bereits im vergangenen Jahr einen Haken hinter der Baumaßnahme machen wollen. mehr…

TORGAU Kripo ermittelt wegen Brandstiftung Torgau. Nach einem Brand am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Dommitzscher Straße ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. mehr…

39-Jähriger nahm sich das Leben Torgau. Ein 39 Jahre alter Mann aus Belgern-Schildau nahm sich am ehemaligen Tankanleger nahe der Torgauer Eisenbahnbrücke gestern das Leben. mehr…

Radfahrer schwer verletzt Eine Pkw-Fahrerin ist am Montag bei Kobershain mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt. mehr…

