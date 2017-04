TORGAU Strampeln für die Stromerzeugung Torgau. „Pfadfinder sind oft in der Natur unterwegs. Da die schönsten Lageplätze meist ohne Strom- und Wasseranschluss gelegen sind, wird oftmals eine mobile Lösung benötigt. Und daher kommt unsere Fahrradkinoanlage.“ Was Matthias Tschöpe vom Verband Christlicher Pfadfinder (VCP) des Landes Sachsen hier erklärt, ist einer der Programmpunkte des Reformers Day. mehr…

NORDSACHSEN Die Sportseite vom 8. April als Download Lokalsport. Mirko Kartheuser spricht über den Citynachtlauf, ein Blick zurück auf das Abschneiden der Torgauer bei den Deutschen Bogensport-Meisterschaften und weitere Nachrichten aus dem Lokalsport. mehr…

TORGAU Was macht eigentlich Falko "Sambo" Kaiser? Torgau. Freundlich, nett grüßend und stets einen lustigen Satz parat – das ist Falko Kaiser. Viele kennen den Torgauer besser als „Sambo“. Die TZ traf den ehemaligen Imbiss-Betreiber. mehr…

TORGAU Probleme beim Nachtanken von Heizöl: Und plötzlich zahlt man doppelt Torgau. Viele Verbraucher nutzen jetzt die Zeit, ihre Heizölreserven wieder aufzufüllen. Einige schauten dabei zuerst dumm aus der Wäsche, danach bei André Fritzsche vorbei. Die TZ sprach mit dem Leiter der Torgauer Verbraucherzentrale über das Problem. mehr…

DOMMITZSCH Erster Spatenstich für Großprojekt Dommitzsch. Lange hat man in der Stadt Dommitzsch und in der Nachbargemeinde Elsnig darauf warten müssen. Nun ist es soweit ... mehr…

BELGERN-SCHILDAU Faschingsclub Schildau will weiter für Geselligkeit sorgen Schildau. Es ist noch gar nicht lange her, da waren die Schildauer Karnevalisten großes Thema in der TZ. Der Faschingsclub feierte seine 50. Jubiläumssaison. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Mit Beginn der nächsten Saison feiert der Schildauer Verein sein 50-jähriges Bestehen. Und auch das soll gefeiert werden. Unter anderem mit finanzieller Unterstützung aus der Aktion „Wir packen‘S an!“. Peter Orlowske, Vorsitzender des Faschingsclubs Schildau, gibt dazu Auskunft in der Torgauer Zeitung: mehr…

DOMMITZSCH Schulhof-Projekt als großes Ziel Dommitzsch. Der Schulhof ist bis heute das Sorgenkind in der Grundschule Dommitzsch geblieben. Das liegt einfach an den begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Stadt. mehr…

TORGAU Gute Arbeit mit guter Ausrüstung würdigen Torgau. Unfälle, Suizide, Brände oder Hochwasserkatastrophen. Solche Dinge hinterlassen große Schäden. Nicht nur physischer, sondern oftmals auch psychischer Natur. Betroffene und Hinterbliebene müssen nach solchen Vorfällen getröstet und professionell betreut werden, um das Erlebte verarbeiten zu können. mehr…

TORGAU Erinnerung ans Kriegsende Torgau. Das Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Torgau zeigt vom 7. April bis zum 14. Mai die Sonderausstellung „Torgau 1945 – Ein Kriegsende in Europa“. mehr…

Ein Baum brachte den Wagen zum stehen Torgau. Am gestrigen Abend gegen 18.30 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Dahlener Straße in Torgau ein Verkehrsunfall ... mehr…

Der Blick auf den Kick als Download Fußball. Derbyzeit! Schildau – Hartenfels (Landesklasse) und Süptitz – Doberschütz/Mockrehna (Nordsachsenliga) stehen auf den Programm. Alles dazu und zu den übrigen Partien von Landesklasse bis Kreisliga auf einer ganzen Seite. mehr…

Die Sportseite vom 8. April als Download Lokalsport. Mirko Kartheuser spricht über den Citynachtlauf, ein Blick zurück auf das Abschneiden der Torgauer bei den Deutschen Bogensport-Meisterschaften und weitere Nachrichten aus dem Lokalsport. mehr…

Böse Überraschungen Die 17. Spielrunde in der Kreisliga Nordsachsen am vergangenen Wochenende war von Dramen und Überraschungen geprägt. mehr…

Die Freizeitseite vom 7. April als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie diesmal: – „Ab auf`s Rad“ heißt es am Rad-Aktionstag, dem 23. April. Geplant sind vier Touren zum Heizhaus Gröbener See.

– Die Eisbader Kuntzsch und Roy gehen in die Sommerpause und trafen sich mit Gleichgesinnten vor kurzem an der Maltertalsperre.

– Ostervorschau: Osterspaziergang in der Altstadt und Osterfeuer auf dem Lande

– Wochenendtipps: Kirmes, Frühlingsfest, Teilemarkt und zahlreiche musikalische Veranstaltungen mehr…

Die Umweltseite vom 5. April als Download Tolle Resonanz. Am vergangenen Sonntag gab es die diesjährig 1. Vogelstimmen-Führung im Torgauer Stadtpark und die war bestens besucht. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

Bezahlschranke geschlossen - so funktioniert LaterPay „Erst lesen, dann bezahlen“ – so lautet das Motto des Bezahlsystems LaterPay, das die Torgauer Zeitung seit dem 1. Februar 2017 auf ihrem Nachrichten-Portal einsetzt. Hier lesen Sie, wie LaterPay funktioniert: mehr…

Bürgermeister-Interviews in der Übersicht Nordsachsen. Auch in diesem Jahr nimmt die TZ den Jahresbeginn zum Anlass, um mit den hiesigen Oberhäuptern der Gemeinden sowie Städten ins Gespräch zu kommen. Im diesem Dossier finden Sie alle Interviews. Weitere Gespräche folgen in den kommenden Wochen. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…