Nordsachsen. Seit bekannt ist, dass Martin Schulz als Kanzlerkandidat für die SPD bei den Wahlen im September ins Rennen gehen wird, herrscht Aufbruchstimmung in der Partei. Auch bei den Genossen in Nordsachsen? mehr…

Belgern-Schildau. Noch Anfang letztes Jahres hatte sich der Stadtrat fest vorgenommen, das Schildauer Seebad aus Kostengründen an einen externen Betreiber zu verpachten. Doch nun die Kehrtwende. In der Ratssitzung am Mittwochabend fand die Idee absolut keine Zustimmung mehr. Warum, das lesen Sie hier: mehr…

Strelln. Einwohner von Strelln beobachten schon seit einigen Jahren mit Sorge, dass an der Kreisstraße zwischen Strelln und Mölbitz zunehmend Bäume gefällt werden. Das ist nicht nur ein Eingriff in die Natur, sondern begünstigt auch die Bodenerosion der benachbarten Felder. Imker und Gemeinderat Karl-Heinz Schleinitz machte die TZ auf das Problem aufmerksam. Nur noch 18 Pflaumenbäume blieben übrig. Uwe Schmidt, Amtsleiter im Straßenbauamt, nimmt Stellung:

TORGAU

Torgau. In den Winterferien bietet die TZ-Mediengruppe eine Ferienwerkstatt an. Organisation und Durchfrührung liegen dabei bei den Auszubildenden des Unternehmens. Eine von ihnen ist Anika Neumann. Im Interview erklärt sie, was hinter einer Teilnahme an der Ferienwerkstatt steckt. mehr…