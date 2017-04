TORGAU Das Wunder der Katharinenstraße Torgau. Karin Seifert wollte es gar nicht glauben. Ungläubig und mit weit geöffneten Augen schritt sie am Samstagmittag über eine Schwelle, über die sie schon so oft gegangen war. mehr… TORGAU Von allen verabschiedet Eigentlich war ich schon auf dem Weg um ein paar Bier auf den Tag heute zu trinken, aber dann hat mir jemand gesagt, dass ich ziemlich underdressed bin“, scherzte Reiner Reimann am Freitagabend vor den angetretenen Kameraden der Torgauer Stadtwehr und der Ortswehren. mehr… NORDSACHSEN Solidarität mit kleinem Makel Der Orchesterstreit hat ein vorläufiges Ende gefunden. Mit deutlicher Mehrheit hat der Kreistag am Mittwoch eine Vorlage zur Kulturraumfinanzierung verabschiedet. mehr…







OSTELBIEN Bürgerbus Arzberg fährt in der Erfolgsspur Arzberg. Am 22. Februar übergab Landrat Kai Emanuel – von großem Medieninteresse begleitet – einen Bürgerbus an die Gemeinde Arzberg und startete damit ein Modellprojekt zur Mobilität im Landkreis. Er übernahm auch gleich die erste Fahrt persönlich. Danach übernahm das Arzberger Bürgerbus-Team das Fahrzeug – einen Achtsitzer mit barrierefreiem Zugang. Nach einem guten Monat zieht Bürgermeister Holger Reinboth eine erste Zwischenbilanz. mehr…

TORGAU Junge Musiker gaben Konzert Torgau. Zu einem Frühjahrskonzert lud das Jugendsinfonieorchester Nordsachsen am Samstagnachmittag in die Aula des Torgauer Johann-Walter-Gymnasiums. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Neuer Stadtrat steht in den Startlöchern Belgern-Schildau. In der Ratssitzung am Mittwoch ab 19 Uhr im Belgeraner Bürgersaal gibt es den nächsten Wechsel unter den Stadträten. mehr…

MOCKREHNA Ostermarkt auf dem Gutshof Mockrehna. Die Wintersachen hatte Gabriele Otto dann doch wohlweislich zu Hause gelassen. Obgleich der Oster- und Trödelmarkt gestern Mittag bei recht trübem Wetter seinen Anfang nahm, war von der Eiseskälte bei der Erstauflage im vergangenen Jahr glücklicherweise nichts zu spüren. mehr…

NORDSACHSEN "Kein Sprint, sondern Marathon" „Ohne Ehrenamtler hätten wir es am Anfang nicht geschafft“, erklärte Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, als sie zum Auftakt der Schulung der Kommunalen Integrationskoordinatoren (KIKs) einen Zwischenstopp auf dem Landratsamt in Delitzsch eingelegt hatte. mehr…

NORDSACHSEN Was macht eigentlich Holger Tobiaschek? Von der Elbe in die Amtsstube: Der ehemalige Flussmeister ist heute Bauamtschef mehr…

NORDSACHSEN "Schwungvoll ins Frühjahr" „Der regionale Arbeitsmarkt ist schwungvoll ins Frühjahr gestartet“, erklärte die Oschatzer Agenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg am Freitag via Pressemitteilung in ihrer Arbeitsmarkteinschätzung für den abgelaufenen Monat. mehr…

NORDSACHSEN Langenreichenbach noch lange langsam Wie Landrat Kai Emanuel im jüngsten Kreistag erklärte, wird wahrscheinlich auch in Langenreichenbach Ende 2019 schnelles Internet verfügbar sein. mehr…

NORDSACHSEN Rund um die Fusion der Raiffeisenbank In Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Torgau wird die Torgauer Zeitung Fragen zur geplanten Fusion der Raiffeisenbank Torgau mit der Volksbank Leipzig beantworten. mehr…

NORDSACHSEN Neue Pfarrer für Schildau und Süptitz/Dommitzsch Mit dem heutigen Tag tritt Hanna Jäger offiziell ihre Stelle als Pfarrerin von Schildau an und löst damit Johann-Hinrich Witzel ab, der weiterzieht und die vakante Stelle in Süptitz beziehungsweise Dommitzsch besetzen wird. mehr…

Sexueller Übergriff im Kaufland Am 29. März gegen 15.10 Uhr kam es in Torgau, Außenring, im Supermarkt Kaufland zu sexuellen Belästigungen von Angestellten und Kundinnen durch einen 27-jährigen Slowaken. mehr…

Der Blick auf den Kick Eine komplette Seite vollgestopft mit aktuellen Informationen zu den anstehenden Spielen der lokalen Teams in Landesklasse, Nordsachsenliga und Kreisliga – Plus die Kolumne des Rotebrausebloggers – finden Sie hier: mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 31. März als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

• Die nordsächsischen Mühlen laden an diesem Wochenende wieder zu Mühlenführungen ein.

• Ennio Marchetto gastiert am 8. April im Kulturhaus und gilt mit seiner Show in Papierkostümen noch als Geheimtipp in Deutschland. TZ verlost 2 x 2 Freikarten.

• Das Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum zeigt ab April eine neue Sonderausstellung „Chic im Osten – Kinder- und Jugendode in der DDR“.

• Tipps für die Wochenendgestaltung mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 17. März als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

• Batman ist zurück – The Lego Batman kommt am 24. März ins KAP-Kino. TZ verlost drei Freikarten und drei Bücher zum Kinofilm

• Ennio Marchetto gilt mit seiner Show in Papierkostümen noch als Geheimtipp in Deutschland. Am 8. April gastiert er im Kulturhaus

• Cheerleading Regionalmeisterschafte können Sport- und Showbegeisterte in der SACHSENarena Riesa am 25. März erleben

• Tipps für den Wochenendausflug mehr…

