NORDSACHSEN Was macht eigentlich Jens Kabisch? Schkeuditz. Ein wohl eher außergewöhnlicherer Kandidat hat heute seinen Weg in die Rubrik „Was macht eigentlich...“ gefunden. Gerade einmal 32 Jahre ist Jens Kabisch alt und hat trotzdem schon eine vorzeigbare, regionalpolitische Karriere vorzuweisen. mehr…

TORGAU Mehr Geld für Fundamente Torgau. Nur einen Tag nach dem verbalen „Gründungsdrama“ der künftigen Jugendherberge (Zitat Statikerin Uta Zinnert) trafen sich Vertreter von Stadt und Landesjugendherbergsverband, um über das „Wie geht’s nun weiter?“ zu debattieren. Die Torgauer Zeitung sprach darüber gestern Vormittag mit Thomas Müller, dem Geschäftsführer des Verbands. mehr…

TORGAU Die Lichtenburg als Strafanstalt Torgau. Als auf Wunsch Kaiser Napoleons durch den sächsischen König befohlen wurde, Stadt und Schloss Torgau zur Festung auszubauen, musste auch das im Schloss Hartenfels bestehende Zucht- und Arbeitshaus verlegt werden. Lichtenburg bei Prettin wurde jetzt als Zuchthaus eingerichtet und bestand als Strafanstalt bis 1928. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Grandioser Faschingsabschluss mit 17 Vereinen Schildau. Am Sonnabend lud der Faschingsclub Schildau alle Narren der Umgebung zum traditionellen Narrengipfel nach Schildau ein. Der Zuspruch war riesig und Punkt 20 Uhr war der Saal proppenvoll. mehr…

NORDSACHSEN Frauen erobern den Arbeitsmarkt Nordsachsen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmerinnen per 30. Juni 2016 ist im gesamten Arbeitsagenturbezirk Oschatz, zu dem die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören, weiter gestiegen. mehr…

MOCKREHNA Mockrehna wird Drehort für Kinoproduktion Mockrehna. Der Pumphut-Gemeinde stehen möglicherweise aufregende Tage bevor. In Mockrehna werden Ende März Kamerateams für eine Kinoproduktion von ARD und Mitteldeutscher Medienförderung drehen. mehr…

TORGAU Süße Grüße und ganz viel Frauenpower Torgau. Auch bei der Torgauer Ortsgruppe der LINKEN wurde der Frauentag gefeiert. Gemeinsam mit dem Seniorenkreis der IG Metall in der Region Torgau wurde so am gestrigen Tag in den Vereinssaal des Rock’n’Roll-Clubs Ireen eingeladen, um dort an dem bunten Programm teilzuhaben. mehr…

OSTELBIEN Beilrode im Fokus der Öffentlichkeit Beilrode. Gleich zweimal schaffte es Beilrode fast auf den Tag genau am 11. März 1997 auf die Titelseite des damaligen Neuen Torgauer Kreisblatts. Einerseits hatte die AOK wegen ausbleibender Beiträge für die „Alex Dichtungstechnik GmbH“ die Gesamtvollstreckung beantrag. Andererseits fühlten sich Dresdener Ministerial-Beamte im Falle des damals bereits seit einem Jahr laufenden Untersuchungsausschusses des Landtages zur Privatisierung des Abwasserzweckverbands Beilrode-Arzberg politisch von der Staatskanzlei unter Druck gesetzt. mehr…

TORGAU Ab jetzt wird eingetütet! Torgau. Ein Teil der 250 000 von der Stadtverwaltung bestellten Kotbeutel für Bello & Co. wurde gestern Vormittag ins Rathaus Torgau geliefert. 25 Packen zu je 2500 Beutelchen umfasste jene Palette. mehr…

Bewohner überraschen Einbrecher Bewohner eines Einfamilienhauses im Torgauer Ortsteil Welsau überraschten am Sonntagabend einen Einbrecher: mehr…

Die Sportseite vom 9. März als Download Ein Punktspiel mit drei Roten Karten für eine Mannschaft erlebten die Fußballteams und Fans hier in der Region bisher nur höchstselten oder aber bislang gar nicht. mehr…

Dreiländercup lockte die Massen • Zehn Hobby-Fahrsportler lockten am Sonntag nicht nur Pferdesportfreaks nach Sitzenroda

• SSCN-Schützen eröffnen ihre Saison

• DKC musste die Partie zu fünft beenden

• TZ-Sport-Toto mehr…

Die Freizeitseite vom 10. März als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Die Dommitzscher Alpaka-Züchter kehrten erfolgreich von der größten internationalen Alpakashow Deutschlands zurück.

- Der Cirus „William“ gastiert vom 23. bis 26. März in Torgau. TZ verlost 5 x 2 Freikartmn

– Wochenendtipps: Musik und Comedy in der Kulturbastion, Sächsisch-Thüringischer Pferdetag in Graditz, Frühlingsspaziergang zur Krokusblüte in Wildschütz mehr…

Die TZ-Freizeitseite als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie in dieser Woche: – Mittelalterliches Indoorspektakel lockt am 11. und 12. März in den Kohlrabizirkus Leipzig/TZ verlost Freikarten

- Der Internationale Frauentag wird weiterhin in der Region gefeiert - kleine Terminübersicht.

– Wochenendtipps: Comedy im KAP, AZUBI-EXPO im PEP, Reisevortrag im Kulturhaus, Tag der offenen Tür an der KvB und der OS Nord-West mehr…

Nordsachsen. Auch in diesem Jahr nimmt die TZ den Jahresbeginn zum Anlass, um mit den hiesigen Oberhäuptern der Gemeinden sowie Städten ins Gespräch zu kommen.

Lesen Sie aktuelle Beiträge zur traditionellen Verleihung des Heimatpreises Torgau-Oschatz. Neben den Laudationes finden Sie eine Chronik der bisherigen Preisträger.

