TORGAU B 87: Voraussichtlich ab Mai wieder Umleitung Gräfendorf/Mockrehna. Links und rechts der B 87 zwischen Torgau und Mockrehna rollen wieder die Bagger – die Bauarbeiten an der Bundesstraße haben wieder Fahrt aufgenommen. Isabel Siebert, Pressesprecherin im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, erklärt in der Torgauer Zeitung, was derzeit gemacht wird. mehr…

TORGAU Grimm-Over will kein Platzhirsch sein Torgau. Grüne, Hoffnung verheißende Abstimmkärtchen, ein sich betont locker gebender Kreisvorsitzender und ein lächelnder Fraktionschef aus der Landeshauptstadt: Die Torgauer CDU-Stadtverbandsversammlung am vergangenen Freitagabend sollte gleich von Vornherein eines vergessen machen - das politische Erdbeben, das vier Vorstandsmitglieder am 31. Januar mit der Niederlegung ihrer Posten auslösten. mehr…

TORGAU Nach unfreiwilligem Auszug neues Domizil gefunden Torgau. „Wir sind nicht freiwillig aus dem Hahnemann-Haus ausgezogen. Da ging es uns genau wie Dr. Samuel Hahnemann, der 1811 wegen des Festungsbaus sein Freihaus in Torgau verlassen musste. Wir konnten jedoch Dank der Unterstützung der Familie Schumann in Torgau bleiben, haben jetzt ein neues Domizil und eine hochinteressante Ausstellung in der Wintergrüne“, stellte Carola Scheuren, Vorsitzende des Vereins Internationales Hahnemannzentrum Torgau am Wochenende bei der Ausstellungseröffnung fest. Damit hielt sie das vor Monaten abgelegte Versprechen, in Torgau zu bleiben. mehr…

TORGAU Fachoberschule war ein Hauptthema Torgau. Bereits von der ersten Minute an strömten die Interessenten in die Räumlichkeiten der Heimerer Schulen in Torgau. Am Samstag hatten die nämlich schon traditionell zu einem „Tag der offenen Tür“ geladen. Den gibt es alljährlich im März und im November. mehr…

TORGAU "Nicht nur Männerherzen werden höher schlagen" Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr lockt am Samstag, dem 25. März, von 10 bis 17 Uhr die nunmehr zweite Auflage des Torgauer Autofrühlings in und an den Prima-Einkaufspark (PEP) Torgau. mehr…

NORDSACHSEN Bürgermeister-Interviews in der Übersicht Nordsachsen. Auch in diesem Jahr nimmt die TZ den Jahresbeginn zum Anlass, um mit den hiesigen Oberhäuptern der Gemeinden sowie Städten ins Gespräch zu kommen. Im diesem Dossier finden Sie alle Interviews. Weitere Gespräche folgen in den kommenden Wochen. mehr…

NORDSACHSEN Bezahlschranke geschlossen - so funktioniert LaterPay „Erst lesen, dann bezahlen“ – so lautet das Motto des Bezahlsystems LaterPay, das die Torgauer Zeitung seit dem 1. Februar 2017 auf ihrem Nachrichten-Portal einsetzt. Hier lesen Sie, wie LaterPay funktioniert: mehr…

NORDSACHSEN Heimatpreis Torgau-Oschatz Lesen Sie aktuelle Beiträge zur traditionellen Verleihung des Heimatpreises Torgau-Oschatz. Neben den Laudationes finden Sie eine Chronik der bisherigen Preisträger. mehr…

Die Sportseite vom 20. März als Download • Süptitz siegt im Derby, Strelln/Schöna weiter punktlos • Neuling dominierte Derby

(Landesklasse NORD/Männer) FC Elbaue Torgau – TSV 1862 Schildau • Drei Zähler vom Winde verweht

(Landesklasse NORD/Männer) ESV Delitzsch – SC Hartenfels Torgau 04 mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 17. März als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

• Batman ist zurück – The Lego Batman kommt am 24. März ins KAP-Kino. TZ verlost drei Freikarten und drei Bücher zum Kinofilm

• Ennio Marchetto gilt mit seiner Show in Papierkostümen noch als Geheimtipp in Deutschland. Am 8. April gastiert er im Kulturhaus

• Cheerleading Regionalmeisterschafte können Sport- und Showbegeisterte in der SACHSENarena Riesa am 25. März erleben

• Tipps für den Wochenendausflug mehr…

Die Kulturseiten vom 14. März als Download Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

- Rathauskonzert mit Artis – eines der gefragtesten jungen Streichquartette gastiert

- Amerikaner auf Luthers Spuren – Grand View Choir aus Des Moines gibt Konzert in der Schlosskapelle

- Tanzabend mit Sektempfang – Frühlingsball mit der Stockmann Band im Kulturhaus

- Erstes Konzert der neuen Saison in der Musikscheune Melpitz

Tribute to Rolling Stones – VOODOO LOUNGE gastiert in der Kulturbastion

– Details ganz groß – Vernissage im Dommitzscher Rathaus

- Historischer Tanzworkshop – die Torgauer Renaissancetänzer laden ein

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region mehr…

Die TZ-Freizeitseite als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie in dieser Woche: – Mittelalterliches Indoorspektakel lockt am 11. und 12. März in den Kohlrabizirkus Leipzig/TZ verlost Freikarten

- Der Internationale Frauentag wird weiterhin in der Region gefeiert - kleine Terminübersicht.

– Wochenendtipps: Comedy im KAP, AZUBI-EXPO im PEP, Reisevortrag im Kulturhaus, Tag der offenen Tür an der KvB und der OS Nord-West mehr…

