Was macht eigentlich Sieglinde Lawrenz

Torgau. „Bei der Aussicht muss man ja gleich zum Pinsel greifen“, sagt Sieglinde Lawrenz, als sie den Besuch von der Torgauer Zeitung in ihr Malzimmer führt. Und tatsächlich: Der Blick auf den großen Teich ist malerisch. Nach wie vor ist die Kunst das Steckenpferd der pensionierten Lehrerin.

Die bald 74-Jährige malt seit ihrer Kindheit, bevorzugt Aquarelle von Stillleben. „Ich strebe danach, jeden Tag zu arbeiten“, erzählt sie. Ideen für die Motive besorgt sie sich – wenn sie nicht gerade aus dem Fenster schaut – bevorzugt auf ihren Radtouren rund um Torgau oder bei Besuchen auf der Insel Hiddensee. Die Bilder malt sie nicht nur zur Verzierung der eigenen Zimmerwände: „Schauen Sie sich den Terminplan einer Rentnerin an“, sagt Sieglinde Lawrenz, während sie einen Zettel hervorkramt. Neun Ausstellungen stehen in diesem Jahr auf dem Programm, die nächste am kommenden Wochenende zum Tag der offenen Tür im Torgauer Brauhof. Dort stellt auch ihre private Malgruppe aus, die sie seit 12 Jahren führt.

‚725‘ heißt die – „benannt nach dem einzigen vernünftigen Grünton im Tuschkasten.“ Ansonsten ist sie Mitglied im Kentmann-Verein und leitet auch an der Volkshochschule den einen oder anderen Malkurs. „Ich fühle mich gut, deswegen kann ich das alles noch machen. Ich glaube auch, dass mich die Malerei und die ganzen anderen Aktivitäten jung halten.“ Die anderen Aktivitäten – das ist vornehmlich die Arbeit im Sozialverband VdK. Dort zählt sie zu den Gründungsmitgliedern des Torgauer Ortsverbandes und ist seit 25 Jahren dabei, derzeit im Vorstand als Schriftführerin.

„Wir haben mit vier Leuten angefangen und sind jetzt bei mehr als 300 angekommen.“ Neben der Arbeit im Ortsverband war sie einige Jahre in der Landesgeschäftsstelle. Im Kreisverbandsvorstand sitzt sie immer noch als Beisitzerin. „Das tut uns als Ortsverband gut. So bekommen wir immer die aktuellen Infos aus den höheren Ebenen des Verbandes.“ Und die Termine passen dann auch noch irgendwie in den Terminplan.