TORGAU Elbe Day schlägt Brücke zum Reformationsjubiläum Torgau. Ein dichtgepacktes Programm wartet in der kommenden Woche rund um die Feierlichkeiten zum Elbe Day auf die Besucher. Die Große Kreisstadt erinnert damit an das Zusammentreffen der Alliierten auf der Elbbrücke am 25. April 1945 vor nunmehr 72 Jahren. mehr…

TORGAU DRK-Notfallseelsorger holen mächtig auf Torgau. Zwar liegt nach wie vor das Projekt Schulhofgestaltung Dommitzsch mit 494 Stimmen in Führung, doch die Unterstützer der DRK-Notfallseelsorger haben bei der Abstimmung für „Wir Packen‘S an!“ aufgeholt. mehr…

NORDSACHSEN Vollsperrung und Umleitung Mockrehna/Elsnig. Im Rahmen der Straßenunterhaltung wurden durch das Landratsamt Nordsachsen Ausschreibungen vorbereitet und durchgeführt. Bei entsprechender Witterung werden nachfolgende Leistungen im Bereich der Straßenmeisterei Torgau ausgeführt. mehr…

TORGAU Doppelte Dosis hilft Impfversagern Torgau. Das Gesundheitsamt Nordsachsen rät, Kinder noch vor der Einschulung das zweite Mal gegen Masern, Mumps und Röteln zu impfen. Was das mit Impfversagern zu tun hat, erklärt die Amtsärztin im Interview. mehr…

DOMMITZSCH Was macht eigentlich Sylke Schroedter? Commende/Dommitzsch. Mit ihrer Alpaka-Zucht hatte Sylke Schroedter, damals noch Sylke Haffke, 2010 für Aufsehen gesorgt. Eine junge Frau, die sich einem seltenen Hobby ganz und gar verschrieben hatte und den exotischen Tieren mit dem flauschigen Fell unheimlich viel Liebe entgegen brachte. Sieben Jahre später ist diese Zuneigung ungebrochen. mehr…

TORGAU Beschlüsse waren in Ordnung, reichten aber nicht aus Torgau. An sich gibt es an zwei von Eberhard Sehrt, dem LINKE-Fraktionschef im Torgauer Stadtrat, kritisierten Beschlüssen aus Sicht des Landratsamts nichts zu mäkeln. mehr…

TORGAU "Der Begriff Begegnungszentrum ist zu eng gefasst" Torgau. Zwei Anlässe mit bedeutender Geschichte sollen für Torgau zukünftig noch mehr Beachtung finden: Die durch Martin Luther bei Anwesenheit des Kurfürsten Johann Friedrich vorgenommene Kirchweihe (Schlosskapelle) am 5. Oktober 1544 und der Elbe-Handschlag zwischen Amerikanern und Sowjets am 25. April 1945. mehr…

TORGAU Erzählcafé in der Kulturbastion Torgau. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Elbe Day laden das Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Torgau und Schüler des Torgauer Johann-Walter-Gymnasiums Besucher zu einem Erzählcafé in die Torgauer Kulturbastion ein. mehr…

TORGAU Der Rahmen fürs Finale ist gesteckt Fußball. Seit Ostersonnabend steht fest, wer in diesem Jahr das Finale um den TZ-Bärenpokal bestreitet – Serien-Pokalsieger Doberschütz-Mockrehna und der FSV Wacker Dahlen. Fakt ist, egal, wer am Ende um Pott erspielt: Das Finale steigt traditionsgemäß im Torgauer Hafenstadion. mehr…

TORGAU Wenn das Geld nach dem Waschen zur "Blüte" wird Torgau. Die Freude auf das neue Möbelstück verging Kornelia Kraft blitzartig an der Kasse. Plötzlich hieß es beim Bezahlen: Sorry, mit dem einen 50-Euro-Schein stimmt etwas nicht. Die 60-jährige Torgauerin erlebte anschließend einen nervenaufreibenden Nachmittag und eine schlaflose Nacht. Hatte sie wirklich Falschgeld im Portemonnaie? mehr…

Zeugen eines Unfalls gesucht Mockrehna. Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 9.30 Uhr in der Ortslage Mockrehna auf der B 87, Abzweig Schildauer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. mehr…

Der Blick auf den Kick vom 22. April als Download Was geht noch? Die Saison in der Fußball-Landesklasse NORD neigt sich dem Ende entgegen. Die drei Vertreter aus der Region stecken mehr oder minder tief im Abstiegskampf. Eine Vorschau auf die aktuelle Spielrunde lesen Sie hier: mehr…

Gelingt den VfB-Fohlen die Überraschung? Handball. Es steigt der letzte Akt dieser Saison! Zum Saisonfinale erwarten die Zuschauer heute und morgen in der Sporthalle am Wasserturm (SaW) noch einmal zwei spannende Derbys, zudem kämpft die D-Jugend am Sonntagvormittag um den Bezirksmeistertitel! mehr…

Gästesiege beim Nachwuchscup Sportschießen. Bereits zum 11. Mal veranstaltete der Schießsportclub Neiden 1997 den Sparkassen-Juniorencup in den Disziplinen Wurfscheibe Trap und Skeet. Die diesjährige Auflage des Turnier fand am 8. April auf dem Areal am Österreicher in Neiden statt. mehr…

Der Rahmen fürs Finale ist gesteckt Fußball. Seit Ostersonnabend steht fest, wer in diesem Jahr das Finale um den TZ-Bärenpokal bestreitet – Serien-Pokalsieger Doberschütz-Mockrehna und der FSV Wacker Dahlen. Fakt ist, egal, wer am Ende um Pott erspielt: Das Finale steigt traditionsgemäß im Torgauer Hafenstadion. mehr…

Die Historienseite vom 20. April als Download Dieses Mal mit:

- Karls Abschied von der Mütze

- Torgau im frühen 20. Jahrhundert

- Audenhainer Konfirmanden um 1920

- 500 Mitarbeiter im Torfabbau in Falkenberg mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

Bezahlschranke geschlossen - so funktioniert LaterPay „Erst lesen, dann bezahlen“ – so lautet das Motto des Bezahlsystems LaterPay, das die Torgauer Zeitung seit dem 1. Februar 2017 auf ihrem Nachrichten-Portal einsetzt. Hier lesen Sie, wie LaterPay funktioniert: mehr…

Bürgermeister-Interviews in der Übersicht Nordsachsen. Auch in diesem Jahr nimmt die TZ den Jahresbeginn zum Anlass, um mit den hiesigen Oberhäuptern der Gemeinden sowie Städten ins Gespräch zu kommen. Im diesem Dossier finden Sie alle Interviews. Weitere Gespräche folgen in den kommenden Wochen. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…