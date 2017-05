TORGAU Was macht eigentlich Teodora Nasz? Torgau/Leipzig. Mit ihrem geflügelt-goldigen Elfenkostüm überzeugte Teodora Nasz zum Torgauer Altstadtfest 2012 die Jury. Mit ihrem Verständnis für Zahlen überzeugt sie heute ihre Professoren an der Universität Leipzig. mehr…

TORGAU Würdevolle Verabschiedung Zinna. In Vorbereitung auf die erste Beisetzung der Sternenkinder am 9. Mai um 15.30 Uhr in der Kirche und auf dem Friedhof in Zinna, trafen sich vergangenen Donnerstag die Mitglieder und Akteure des Vereins Sternenkinder Torgau. mehr…

TORGAU Kurzinterview: Bislang keine Kälteschäden Torgau. Der Frühling will nicht so recht in Schwung kommen. Es ist kalt und wenig sonnig. Die TZ sprach mit Ehrhard Neubauer, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Torgau: mehr…

TORGAU Die weite Reise hatte sich gelohnt Hockey. Ein gelungener Saisonstart für die Torgauer A-Knaben! Zum Saisonauftakt mussten die Torgauer ins thüringische Weimar. mehr…

TORGAU Zielstellung erreicht Laufsport. Am 30. April feierte eine der schönsten Landschaftsläufe Deutschlands sein 20-jähriges Jubiläum – der Oberelbe-Marathon. Und einige 1000 Damen und Herren Läufer aus ganz Deutschland nahmen den Lauf unter die elastischen Laufsohlen. Unter ihnen auch die Beckwitzer Mike Barth, der die Halbdistanz bestritt, und Cay Hofmann (beide KSV 2010 Torgau), der den Marathon lief. mehr…

NORDSACHSEN Geschichte des Torgauer Fußballs Fußball. Rainer Hertle lädt am 17. Mai zum Vortrag ein mehr…

TORGAU Hoffnungsvoller Auftakt Leichtathletik. Für die meisten der anwesenden 191 Athleten fand der diesjährige Freiluft-Saisonstart am vergangenen Samstag beim 14. Zeit- und Kinderzehnkampf des LC Eilenburger Land statt. mehr…

Sieben Autos aufgebrochen Torgau. Gleich sechs Pkw-Aufbrüche hatte das Polizeirevier Torgau am vergangenen, langen Wochenende registriert. Bei allen die gleiche Vorgehensweise: Hintere Seitenscheibe eingeschlagen, danach das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. mehr…

Über die Motorhaube geschleudert Unaufmerksamkeit war aller Wahrscheinlichkeit nach die Ursache für einen Verkehrsunfall gestern gegen 13.40 Uhr in der Puschkinstraße. Eine 14-Jährige wollte die Straße überqueren und achtete nicht auf den Verkehr. mehr…

Die weite Reise hatte sich gelohnt Hockey. Ein gelungener Saisonstart für die Torgauer A-Knaben! Zum Saisonauftakt mussten die Torgauer ins thüringische Weimar. mehr…

Zielstellung erreicht Laufsport. Am 30. April feierte eine der schönsten Landschaftsläufe Deutschlands sein 20-jähriges Jubiläum – der Oberelbe-Marathon. Und einige 1000 Damen und Herren Läufer aus ganz Deutschland nahmen den Lauf unter die elastischen Laufsohlen. Unter ihnen auch die Beckwitzer Mike Barth, der die Halbdistanz bestritt, und Cay Hofmann (beide KSV 2010 Torgau), der den Marathon lief. mehr…

Hoffnungsvoller Auftakt Leichtathletik. Für die meisten der anwesenden 191 Athleten fand der diesjährige Freiluft-Saisonstart am vergangenen Samstag beim 14. Zeit- und Kinderzehnkampf des LC Eilenburger Land statt. mehr…

Die Freizeitseite vom 5. Mai als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Die weltbekannten Marktschreier Käse-Rudi, Nudel-Kiri, Aal-Hinnerk und Bananen-Fred vom Hamburger Fischmarkt besuchen Torgau.

– TZ verlost 5 x 2 Freikarten für das Mittelalterspektakel auf Burg Kriebstein.

– Viel zu Lachen gibt es mit dem Lachclub Sacksen am Sonntagvormittag um 10 Uhr im Rolandpark Belgern.

– Wochenendtipps: 13. Bockbieranstich in Schildau, Mieterfest der WBG, Ritt in den Frühling, Traditionsfeuer in Staupitz usw. mehr…

Die TZ-Freizeitseite als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Zum Elbe Day wird es neben dem Höhenfeuerwerk am Samstag Abend auch wieder ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm geben.

– Die WBG Torgau feiert am 6. Mai ihr großes Mieterfest mit Star-Gast Regina Thoss.

– Modernste Landwirtschaftstechnik wird vom 4. bis 7. Mai auf der 14. AGRA in Leipzig angeboten.

– Wochenendtipps: Konzerte, Frühlingsfeste, SR & Simson Treffen, Mai-Demo ect. mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…