Wessnig. Laut Gutachten beträgt der Schaden, den Einbrecher am 29. Januar in der Grundschule Weßnig hinterließen, etwa 15 000 Euro.

Der 75-Jährige war lange Zeit Lehrer am ehemaligen Joe-Polowsky-Gymnasium.

Seit Montag sind die Torgauer Jungbären wieder im Graben unterwegs, doch was passiert eigentlich währenddessen in den Ställen?

Die Polizei erwischte am Donnerstag bei Elsnig einen Heu-Dieb auf frischer Tat:

TZ-Redakteur Christian Wendt schildert seine Sicht der Dinge zur Diskussion um die Erhebung der Hundesteuersätze in Torgau.

Auf der aktuellen Freizeitseite lesen Sie: – Die 15. Pfannkuchenmeile erwartet am Samstag die Naschkatzen im PEP Torgau. – Das Aquavita bietet Winterferien-Aktionen und eine tolles Valentinstags-Sauna-Arrangement. – Den Valentinstag auf dem Eis erleben und beim Kusswettbewerb teilnehmen/TZ verlost Eintrittskarten für den Leipziger Eistraum. – Wochenendtipps: Faschingsveranstaltungen quer durch den Landkreis, Ute Freudenberg im Kreisi

Torgau. Für die meisten Geschäfte der Region Torgau kommt sie jedes Jahr: Die Winter-Flaute. In diesen Wochen nach Weihnachten müssen sich die meisten Unternehmer mit geringeren Umsätzen begnügen als in den restlichen Monaten.

Es gab lange keine solche Beschlussvorlage im Torgauer Stadtrat, die derart emotional aufgeladen war wie diese. Die Telefone in der TZ-Redaktion wollten nicht mehr still stehen. Bei Facebook wurde heiß diskutiert. Sogar eine Online-Petition hatten Hundeliebhaber verfasst – alles mit dem Ziel, die am Mittwoch auf der Tagesordnung stehende Hundesteuersatzung im Stadtrat vielleicht doch noch zu kippen.